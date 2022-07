"Star Wars Knights of the Old Republic": Remake liegt auf Eis

Das Remake des RPG-Klassikers "Star Wars Knights of the Old Republic" ("Kotor") wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Einem Bericht von Bloomberg zufolge entscheidet das Entwicklerstudio Aspyr aktuell, wie es mit der Neuauflage des "Star Wars"-Spiels weitergehen soll.

Sowohl der Art Director als auch der Design Director seien abrupt gefeuert worden, schreibt Bloomberg. Dem Bericht zufolge haben die Studiochefs ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass Aspyr nach neuen Entwicklungsverträgen suchen möchte.

Laut Bloomberg befindet sich "Knights of the Old Republic" seit drei Jahren bei Aspyr in Entwicklung, angekündigt wurde die RPG-Neuauflage im vergangenen September. Dem Bericht zufolge könnte nun Embracer Group, das neben Aspyr an dem Remake beteiligt ist, die Entwicklung auf eigene Faust übernehmen.

Für PC und Playstation angekündigt

Das Remake von "Star Wars Knights of the Old Republic" ist für die Playstation 5 und den PC angekündigt. Es wird von Grund auf neu entwickelt, mit moderner Technik, Optik und neuen Features. Im Original spielten sich die Kämpfe rundenbasiert ab, bei Third-Person-Rollenspielen ist das mittlerweile weitgehend aus der Mode gekommen. Die Story soll nicht umfassend geändert werden.

Das Original von "Star Wars Knights of the Old Republic" erschien 2003 und wurde von Bioware entwickelt. Bis heute gilt es nicht nur als eines der besten Rollenspiele, sondern auch als eines der besten "Star Wars"-Spiele überhaupt. Der Titel spielt 4000 Jahre vor den Geschehnissen aus den "Star Wars"-Filmen und gehört derzeit nicht offiziell zum Kanon. Für die Neuentwicklung des RPG-Klassikers soll Aspyr mehrere Branchenveteranen angeheuert haben, darunter einige der Mitarbeiter am Original.

