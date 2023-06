"Star Wars Outlaws": Ubisoft entwickelt "Star Wars" mit Open World

Ubisoft entwickelt ein "Star Wars"-Spiel mit dem Titel "Outlaws". Auf dem Xbox-Showcase am Sonntag zeigte der französische Publisher einen ersten Render-Trailer zu seinem kommenden Open-World-Titel, Gameplay will das Studio am Montag nachreichen.

Die Geschichte spielt laut Ubisoft zwischen Episoden 5 und 6. Hauptfigur ist eine quirlige Kleinganovin namens Kay Vess inklusive ihrem Alien-Haustier Nix. Abseits davon hat Ubisoft noch wenig über sein kommendes Spiel verraten. Kay wird sich im Verlauf der Story mit diversen kriminellen Banden herumschlagen und verschiedene Planeten besuchen.

"Star Wars" mit offener Spielwelt

Explizit bestätigt hat Ubisoft allerdings, dass es sich um ein Open-World-Spiel handelt – typisch für die französische Spielefirma, die unter anderem "Assassin's Creed" und "Far Cry" entwickelt. Zuletzt hatte Ubisoft Probleme mit Veröffentlichungen, Titel wie "Skull and Bones" wurden mehrfach verschoben.

Entwickelt wird "Star Wars Outlaws" in Zusammenarbeit von Massive Entertainment mit LucasFilm Games, das die Rechte an der "Star Wars"-Marke verwaltet. "Outlaws" soll 2024 für Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC erscheinen. Dass Ubisoft an einem "Star Wars"-Spiel mit offener Spielwelt arbeitet, ist seit 2021 bekannt.

"Outlaws" ist eines von mehreren "Star Wars"-Spielen, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Auch Quantic Dream, das Studio hinter Titeln wie "Heavy Rain" und "Detroit Become Human", entwickelt einen Titel im Sci-Fi-Universum. "Star Wars Eclipse" soll zur Zeit der Hohen Republik spielen, also etwa 200 Jahre vor Episode 1 "Die Dunkle Bedrohung". Es soll sich um ein Action-Adventure handeln, einen Release-Termin gibt es noch nicht.

(dahe)