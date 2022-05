"Star Wars": Release-Termin für "Mandalorian", Trailer zu "Andor"

Die dritte Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" erscheint im Februar 2023 auf Disney+. Disney kündigte den Staffelstart bei seiner "Star Wars Celebration" an. Gemeinsam mit Schützling Grogu reist der von Pedro Pascal gespielte Mandalorianer in der dritten Staffel zu Mandalore, dem Heimatplaneten seines Clans.

Wohl auch wegen des Erfolgs von "The Mandalorian" arbeitet Disney an weiteren Serien im "Star Wars"-Universum. Schon 2020 angekündigt wurde "Andor", eine Serie um den gleichnamigen Rebellenpiloten aus dem "Star Wars"-Film "Rogue One". Bei der "Star Wars Celebration" zeigte Disney einen ersten Trailer zu der Serie.

Der Trailer schlägt für "Star Wars"-Verhältnisse vergleichsweise triste Töne an. Er spielt auf die Anfänge der Rebellion gegen das Galaktische Imperium an und wird von Disney als "spannender Spionen-Thriller" beschrieben. Zeitlich spielt er fünf Jahre vor den Events von "Rogue One".

Kinderserie mit Jude Law

Disney bestätigte außerdem, dass "Andor" 12 Folgen umfassen wird. Zu der Länge der Folgen machte Disney keine Angaben – bei anderen "Star Wars"-Produktionen von Disney schwankt sie recht kräftig zwischen 30 und 60 Minuten. "Andor" wird ab dem 31. August bei Disney+ zu sehen sein.

Zuletzt gab es eine Neuankündigung: Das kinderfreundliche "Star Wars: Skeleton Crew" soll im Verlauf von 2023 auf Disney+ erscheinen und sich um eine Gruppe Kinder im "Star Wars"-Universum drehen. Dabei ist unter anderem der Schauspieler Jude Law – voraussichtlich nicht als Kind. Für die Umsetzung sind neben Jon Favreau und Dave Filoni auch Jon Watts und Chris Ford verantwortlich, die zuvor an "Spider-Man: Homecoming" gearbeitet haben. Bilder oder einen Trailer zu der Serie gibt es noch nicht.

