"Star Wars Squadrons": Gameplay-Szenen zeigen Raumschlachten

In einem sechsminütigen Video zeigt EA erste Gameplay-Szenen zum kommenden "Star Wars: Squadrons". Zu sehen sind Abschnitte aus dem Einzel- und Mehrspielermodus des Pilotenspiels, bei dem Spieler ins Cockpit der bekannten Star-Wars-Schiffe schlüpfen.

Der Einzelspielermodus spielt nach dem Ende der Originaltrilogie: Das Imperium ist nach der Explosion des zweiten Todessterns schwer getroffen, will seine Macht aber nicht kampflos abgeben. Die Erzählung soll jeweils einem Team auf beiden Seiten des galaktischen Konflikts folgen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Star Wars: Squadrons" (Quelle: EA)

Das Kernstück von "Star Wars: Squadrons" ist dagegen der Mehrspielermodus, bei dem Gefechte in Fünferteams ausgetragen werden. Wie bei den Battlefront-Spielen soll es dabei auch Karten geben, deren Gefechte in mehreren Etappen ablaufen.

Kosmetik lässt sich freispielen

Schiffe und Piloten lassen sich in "Squadrons" aufwerten und optisch individualisieren. Alle Elemente soll sich durch bloßes Spielen freischalten lassen, erklärt Electronic Arts im Trailer. Als man in "Star Wars: Battlefront 2" noch Geld für Spielfiguren und Kosmetik ausgeben konnte, war EA heftig in die Kritik geraten. Zumindest bei Star-Wars-Spielen verzichtet das Unternehmen seitdem weitgehend auf kostenpflichtige Zusatzinhalte.

Entwickelt wird "Star Wars: Squadrons" von Motive Studios aus Montreal. Die Entwickler haben bisher Dice bei "Star Wars: Battlefront 2" unter die Arme gegriffen. "Squadrons" entsteht wie die "Battlefront"-Titel auf Basis der Frostbite-Engine und lässt sich auf PC und Playstation 4 ebenfalls in einem VR-Modus spielen. Die PC-Fassung erscheint neben Origin auch auf Steam und im Epic Games Store. Außerdem wird "Squadrons" für die Xbox veröffentlicht. Als Release-Termin nennt EA den 2. Oktober 2020. Der Titel soll 40 Euro kosten und wäre damit günstiger als die meisten Blockbuster-Videospiele.

(dahe)