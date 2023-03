"Star Wars": Zwei Filme angeblich auf Eis gelegt

Disney hat zwei geplante "Star Wars"-Filme auf Eis gelegt, berichtet das Branchenmagazin Variety. Demnach werden die Filmprojekte von Kevin Feige und Patty Jenkins ("Wonder Woman") nicht weiter verfolgt. Der Film von Jenkins sollte den Titel "Rogue Squadron" tragen, der Titel des Projekts von Kevin Feige wurde nie bekannt.

Warum diese beiden Filme gestrichen wurden, geht aus dem Bericht von Variety nicht hervor. Andere Projekte im "Star Wars"-Universum bleiben dem Branchenmagazin zufolge in Arbeit. Darunter ein "Star Wars"-Film von Taika Waititi, der unter anderem für den Oscar-Gewinner "Jojo Rabbit" und "Thor: Love and Thunder" bekannt ist. Dem Bericht zufolge soll Waititi nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler in seinem "Star Wars"-Film auftreten.

Ebenfalls in Arbeit ist laut Variety ein bislang unbestätigter "Star Wars"-Film von Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy, die für Disney bereits an zwei Episoden von "Ms. Marvel" gearbeitet hat. Weitere Projekte will Disney dem Bericht zufolge im April auf der "Star Wars Celebration Convention" in London bekannt geben.

"Skeleton Crew" und "Ahsoka"

Neben Filmen sind auch mehrere Serien für Disney+ in Entwicklung. Dazu gehört eine zweite Staffel der bei Kritikern und Fans beliebten Serie "Andor". Ebenfalls in Arbeit ist eine Serie in der neuen "High Republic"-Ära des "Star Wars"-Kanons mit dem Titel "The Acolyte".

Fans dürfen sich außerdem auf die Serie "Ahsoka" freuen, die auf "The Mandalorian" und "The Clone Wars" aufbaut. In der Hauptrolle wird erneut Rosario Dawson zu sehen sein, die die Jedi-Überlebende bereits in "The Mandalorian" verkörperte. In einer weiteren Serie mit dem Titel "Skeleton Crew" soll der Schauspieler Jude Law mitwirken.

(dahe)