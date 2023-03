"Starfield": Bethesda-Rollenspiel erscheint im September

Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel "Starfield" soll am 6. September 2023 in den Handel kommen. Den neuen Release-Termin kündigte das Entwicklerstudio auf Twitter an. Er stellt eine erneute Release-Verschiebung dar: Zuvor hatte Bethesda angegeben, das Rollenspiel solle in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen.

Ursprünglich sollte "Starfield" am 11. November 2022 in den Handel kommen. Das neue Release-Datum kündigte Bethesda in einem kurzen Video an, in dem auch Chefentwickler Todd Howard einen Auftritt hat. "Wir wissen, dass ihr lange darauf gewartet habt, etwas Neues von uns spielen zu können", sagt Howard an die Community gerichtet. "Glaubt mir, uns geht es ganz genauso".

Mehr Infos am 11. Juni

Weitere Details zum Spiel will Bethesda am 11. Juni bei einer Präsentation ankündigen. Bislang sind Szenen aus dem Rollenspiel noch vergleichsweise rar. Einen Teaser-Trailer zu "Starfield" hatte Bethesda auf der E3 im vergangenen Jahr veröffentlicht. Im Juni 2022 folgte dann eine Videopräsentation mit ersten echten Gameplay-Szenen und Erklärungen von Todd Howard. Gut möglich, dass es auch am 11. Juni 2023 umfassende neue Informationen geben wird.

"Starfield" soll ein Rollenspiel im Stile von Bethesdas "The Elder Scrolls" und "Fallout" werden, das Setting ist aber neu: "Starfield" spielt im Weltraum. Bereits bekannt ist, dass Spieler eigene Raumschiffe bauen und manuell zwischen Planeten hin- und herfliegen können.

Bethesda-Chef Todd Howard verspricht nicht weniger als 1000 Planeten, die man allesamt komplett erkunden kann. Entsprechend viel dürfte das Studio mit prozedural generierten Umgebungen gearbeitet haben. Einige Orte werden natürlich handgemacht: Dazu gehört unter anderem die im Video gezeigte Stadt "New Atlantis". Hier erinnert "Starfield" dann eher an die früheren Bethesda-Rollenspiele – mit NPCs und Quests, bei denen es offenbar um die Suche nach Artefakten geht.

"Starfield" erscheint exklusiv für die Xbox-Plattform – damit sind die Konsolen und der Windows-PC gemeint. Auf der Playstation 5 wird "Starfield" als einer der ersten neuen "Bethesda"-Titel seit der Microsoft-Übernahme nicht spielbar sein.

(dahe)