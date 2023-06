"Starfield": 45 Minuten kommentiertes Gameplay zum Sci-Fi-Rollenspiel

Die Microsoft-Tochter Bethesda hat in einem Livestream am Sonntag ausführliche Szenen aus seinem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel "Starfield" gezeigt. Entwicklerikone und Studiochef Todd Howard führte mit Kollegen durch die Präsentation, die nach dem Trailer-Release vor einem Jahr erstmals wieder längere Gameplay-Ausschnitte zeigte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Der Eindruck von vergangenen Demos verfestigte sich dabei: "Starfield" sieht aus wie ein Mix aus "Fallout" und "No Man's Sky". Bethesda-typisch soll man die Spielwelt frei entdecken können – bei "Starfield" bedeutet das, tausende Planeten samt realistischer Monde und akkurat berechneter Beleuchtung abzugrasen. Dabei ließ Bethesda allerdings durchblicken, dass sich das Erkunden der Planeten vor allem an den festgelegten Landezonen lohnt. Wer sich weiter entfernt, darf meist wohl nur noch auf zufallsplatzierte Rohstoffe, nicht auf handgefertigte Inhalte, hoffen. Je nach Planet soll sich außerdem die Schwerkraft unterschiedlich anfühlen, was Auswirkungen auf die Spielmechanik hat.

"Nasa-Punk"

In "Starfield" baut Bethesda ein Dialogsystem ein, wie man es aus den früheren Titeln des Studios kennt. Gesprächspartner kann man je nach Statistiken der Hauptfigur vom eigenen Standpunkt überzeugen. Bei der Erstellung des Protagonisten kann man unter anderem einen professionellen Hintergrund als auch einige Persönlichkeitsmerkmale festlegen – das sind praktisch unterschiedliche Klassen. Den Grafikstil beschreibt Bethesda als "Nasa-Punk", er ist für ein Sci-Fi-Rollenspiel vergleichsweise bodenständig. "Eher Lo-Fi als Sci-Fi", sagt Bethesda, mit einem "analogen Touch".

Im Video ist auch die Stadt "New Atlantis" erneut zu sehen, die als eine Art Hauptanlaufstelle für Spieler fungiert. Laut Bethesda handelt es sich um die größte Stadt, die das Studio bisher entworfen hat. In "New Atlantis" holt man sich Quests ab, trifft NPCs und schließt sich geheimnisvollen Organisationen an.

Außerdem kann man Gefährten rekrutieren – wie den "Adoring Fan", eine Anspielung auf den Arena-Fan aus Bethesdas früherem Rollenspiel "Oblivion". NPCs können als Crew auf das Raumschiff geschickt werden und den Spieler auf Außeneinsätze begleiten. Diese Begleiter können offenbar eine Auswahl von Namen der Hauptfigur aussprechen: Todd Howard wurde von einem Roboter als "Captain Howard" begrüßt. Teil der Collector's Edition ist eine Story-Erweiterung namens "Shattered Space". Offenbar plant Bethesda also bereits die DLC-Zukunft des Rollenspiels.

"Starfield" soll am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und PC in den Handel kommen. Eine Playstation-Fassung wird es nicht geben.

(dahe)