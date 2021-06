Trailer zu "Starfield": Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel wird Xbox-exklusiv

Bethesda hat auf der E3 einen Trailer zu seinem kommenden Rollenspiel "Starfield" gezeigt. Das Video stimmt auf die Story des Bethesda-Titels ein, ohne dabei allerdings zu viel zu verraten. Gameplay-Szenen gibt es nicht zu sehen.

Teaser-Trailer zu "Starfield"

Dafür hatte das seit März zu Microsoft gehörende Studio Bethesda eine Ankündigung, die umstritten sein dürfte: "Starfield" erscheint am 11.11.2022 exklusiv für Xbox – damit sind die Konsolen und der Windows-PC gemeint, den Microsoft ebenfalls als Xbox-Plattform versteht. Auf der Playstation 5 wird "Starfield" also nicht spielbar sein. Das bestätigt, was sich abgezeichnet hat: Viel spricht dafür, dass PS5-Fans keine künftigen Bethesda-Titel spielen können werden.

Microsoft hat die Übernahme von Bethesda im März abgeschlossen, der Deal kostete den Xbox-Hersteller 7,5 Milliarden US-Dollar. Bethesda soll Microsoft helfen, bei Eigenentwicklungen zu Sony aufzuschließen. Microsoft setzt schon länger auf Exklusivspiele, um seine Konsolen und sein Spieleabonnement Xbox Game Pass zu unterstützen.

Viele bisherige Microsoft-Eigenentwicklungen gibt es nur für die Xbox und den PC, darunter beispielsweise die Spielereihen "Forza", "Fable", "Gears of War" und "Halo". Dem Unternehmen zufolge sollen "einige" Bethesda-Spiele künftig ausschließlich auf PC und Xbox erscheinen, eine kategorische Absage hat Microsoft der PS5 und der Switch aber nicht gegeben.

Bethesdas Wiedergutmachung

"Starfield" wird das erste Einzelspieler-Rollenspiel der Bethesda Game Studios seit "Fallout 4", das 2015 in den Handel kam. Bethesda hat sich mit den "Elder Scrolls"- und "Fallout"-Rollenspielen einen exzellenten Ruf aufgebaut, der in den vergangenen Jahren aber unter dem umstrittenen "Fallout 76" gelitten hat: Das Online-Spiel kam 2018 mit zahlreichen technischen Macken in den Handel. Kritisiert wurde Bethesda außerdem für die Monetarisierung von "Fallout 76". Der Mehrspieler-Shooter ist vollgestopft mit Mikrotransaktionen.

Bei vielen Fans steht Bethesda mit "Starfield" besonders auf dem Prüfstand: Das Sci-Fi-Rollenspiel wird Hinweise darauf geben, ob die Entwicklerfirma nach "Fallout 76" noch gute Einzelspieler-Rollenspiele entwickeln kann. Der Einfluss von Microsoft wird von vielen in der Community ebenfalls kritisch beäugt – auch im Hinblick auf das bereits angekündigte "The Elder Scrolls 6", bis zu dessen Release wohl noch einige Jahre vergehen werden.

(dahe)