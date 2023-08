"Starfield", "Lies of P": Neue PC-Spiele im September 2023

Im September schickt Bethesda nach acht Jahren Entwicklungszeit das Weltraum-RPG "Starfield" an den Start. Freunde von Souls-Spielen bekommen mit "Lies of P" vielversprechenden Nachschub und CD Project Red veröffentlicht mit "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" die erste große "Cyberpunk 2077"-Erweiterung.

Bild 1 von 23 Die Spiele-Highlights im September 2023 (23 Bilder) Der Action-Shooter RoboCop: Rogue City soll im September 2023 veröffentlicht werden.

(Bild: Nacon)

Starfield

Mit "Starfield" startet am 06. September 2023 das langersehnte, neue Spiele-Universum von Bethesda Game Studios. Das Next-Gen-RPG von den Schöpfern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout: New Vegas" ermöglicht es Spielern, einen individuellen Weltraum-Abenteurer zu erstellen, um die unendlichen Weiten des Weltalls zu erkunden. Das Spiel findet im Jahr 2330 statt, in dem die Menschheit das Sonnensystem verlassen hat, um neue Planeten zu besiedeln und die Galaxie zu erforschen. Spieler schließen sich der "Constellation" an, einer Gruppe von Entdeckern, die nach seltenen Artefakten suchen. Die Hauptstory von "Starfield" wird durch die individuelle Charakterentwicklung bestimmt, die mit der Anpassung des Aussehens und der Wahl von speziellen Eigenschaften sowie einer eigenen Vorgeschichte beginnt.

Die Auswahl reicht von erfahrenen Entdeckern über charismatische Diplomaten bis hin zu düsteren Cyberrunnern. Laut Bethesda lassen sich mehr 1.000 Planeten bereisen und erforschen, auf denen lebendige Städte, gefährliche Basen und wilde Landschaften auf den Spieler warten. Die Planeten bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Ressourcen, die sich unter anderem zur Herstellung von Nahrung und Ausrüstung verwenden lassen. Für die Reise durch die Galaxie steht dem Spieler ein eigenes Raumschiff zur Verfügung, dessen Optik und Ausstattung sich ebenfalls individuell gestalten lassen. Für die Fortbewegung in den zum Teil schwerelosen Umgebungen stehen Jetpacks bereit, die sich auch im Kampfgeschehen einsetzen lassen. "Starfield" steht zum Preload bereit: Laut Bethesda kann "Starfield" ab dem 17. August über den Windows-Store, den Game Pass und auf der Xbox heruntergeladen werden. Steam-Nutzer können den Download am 30. August starten.

Lies of P

In "Lies of P" schlüpfen Spieler in die Rolle einer vom Holzschnitzer Geppetto erschaffenen Puppe. Das Action-RPG mit Soulslike-Elementen stellt dem Protagonisten allerlei fiese Kreaturen und heimtückische Charaktere in den Weg, während es darum geht, ein riesiges Konstrukt aus Lügen in der Spielewelt von "Lies of P" zu entwirren. Erweckt von einer geheimnisvollen Stimme, startet die Puppe ihr Abenteuer in der einst so lebendigen Stadt Krat, die für ihre blühende Puppenindustrie berühmt wurde und nun von Wahnsinn und Blutlust verseucht ist.

Um den diversen Schrecken der Stadt den Garaus machen zu können, ist es notwendig, Waffen und Kampfstile zu kombinieren und den jeweiligen Situationen anzupassen. Storytechnisch geht es mitunter nur dann voran, wenn Spieler selbst nicht davor zurückschrecken, gezielt Lügen einzusetzen oder die Wahrheit ein wenig zu dehnen. "Lies of P" versteht sich selbst als eine düstere Neufassung des klassischen Märchens von Pinocchio und erscheint am 19. September 2023 für den PC und die gängigen Konsolen.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Mit "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" setzt CD Project Red das erfolgreiche Action-RPG Cyberpunk 2077 fort. Die Erweiterung ist ein Spionage-Thriller, der Spieler in der Rolle des cyber-optimierten Söldners V nach Night City zurückkehren lässt, um die Präsidentin der NUSA (New United States of America) zu retten. Diese gefährliche Mission führt V in den Stadtbezirk "Dogtown", einen Bezirk in der Combat Zone, der von der Fraktion Barghest kontrolliert wird und nicht unbedingt für die Freundlichkeit seiner Bewohner bekannt ist.

Düstere Gassen, zwielichtige Gestalten und illegale Aktivitäten gehören hier zum Alltagsbild und machen V das Leben schwer. Zudem muss er sich durch ein Netz von Intrigen und politischen Machenschaften kämpfen, um neue Verbündete in dieser lebensfeindlichen Umgebung zu finden. Die Mission wird von Songbird, einer mysteriösen Netrunnerin, angeführt, die V verspricht, seine Krankheit zu heilen, wenn er die Präsidentin rettet, die nach einem Hacker-Angriff in Dogtown abgestürzt ist. Die Geschehnisse im "Phantom Liberty"-DLC sollen Auswirkungen auf die Hauptstory von Cyberpunk 2077 haben und auch ein neues Ende freischalten. Neben der neuen Story hat die Erweiterung auch neue Ausrüstung und Fähigkeiten sowie weitere Gameplay-Verbesserungen im Gepäck. "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" geht am 26. September 2023 an den Start.

Diese und weitere PC-Spiele-Neuerscheinungen im September haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Chants of Sennaar Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One 05.09. Starfield RPG-Adventure Windows, Xbox Series 06.09. Fae Farm RPG-Simulation Windows, Switch 08.09. Hauma: A Detective Noir Story Visual Novel Windows, Switch 11.09. MythForce Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 12.09. The Crew: Motorfest Rennspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 14.09. Ad Infinitum Horror-Adventure Windows, PS5, Xbox Series 14.09. Super Bomberman R 2 Arcade-Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 14.09. Mortal Kombat 1 Kampfspiel Windows, PS5, Xbox Series, Switch 19.09. Lies of Pi Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 19.09. Party Animals Multiplayer-Action Windows, Xbox One, Xbox Series 20.09. Witchfire Action-Adventure Windows 20.09. Men of War II Echtzeitstrategie Windows 20.09. Payday 3 Coop-Heist Windows, PS5, Xbox Series 21.09. Eternights Dating-Action Windows, PS4, PS5 21.09. RIN: The Last Child Action-Plattformer Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 21.09. Cyberpunk: Phantom Liberty Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 26.09. Mineko's Night Market Indie-Simulation Windows, Switch 26.09. Paleo Pines Landwirtschaftssimulation Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 26.09. Cocoon Rätsel-Plattformer Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 29.09. EA Sports FC 24 Sportspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 29.09. Fate/Samurai Remnant Action-RPG Windows, PS4, PS5, Switch 29.09. RoboCop: Rogue City Shooter Windows September

Bild 1 von 21 Die Spiele-Highlights im August 2023 (21 Bilder) Das Action-Adventure Immortals of Aveum geht am 22.08.2023 an den Start.

(Bild: Electronic Arts)

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

(sem)