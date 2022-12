Starkes Wachstum bei mobilen Robotern 2022

Der Markt für mobile Roboter, darunter fallen Automated Guided Vehicles (AGV) und Autonomous Mobile Robots (AGR), ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 53 Prozent gewachsen. Dies geht aus einer Marktanalyse des britischen Marktforschungsinstituts Interact Analysis hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach erwarten die Marktforscher in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg des Marktes für mobile Roboter.

Mehr Roboter, mehr Umsatz

Bis Ende 2027 sollen weltweit rund vier Millionen mobile Roboter ihren Dienst tun, rund 1,5 Millionen davon erst im Jahr 2027 dazukommen. Das Umsatzwachstum schätzt Interact Analysis bis dahin auf durchschnittlich 30 bis 40 Prozent pro Jahr ein. Größter Umsatztreiber sei die Automatisierung des Materialtransports durch Roboter, meinen die Analysten. Etwa 25 Prozent der prognostizierten vier Millionen mobilen Roboter im Jahr 2027 entfallen auf AGV und AGR in diesem Bereich. Sie allein sollen bis 2027 etwa 8,5 Milliarden US-Dollar, knapp 8 Milliarden Euro, an Umsatz ausmachen. Derzeit betrage der Umsatz in dem Segment 3 Milliarden Dollar.

Den Markt treibe in den nächsten Jahren vor allem der Arbeitskräftemangel und das anhaltende Wachstum im E-Commerce, heißt es von Interact Analytics. Entsprechend werden immer mehr mobile Roboter benötigt.

Die chinesische Robotikindustrie hat sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt. 2021 übertraf die Roboterdichte (Roboter pro 10.000 Beschäftigte) in China erstmalig die in den USA. In den kommenden fünf Jahren werden etwa 40 Prozent der mobilen Roboter aus China stammen, sagt Interact Analytics voraus. In den USA und im EMEA-Raum werde die Nachfrage nach mobilen Robotern besonders für die Auftragsabwicklung stark zunehmen.

(olb)