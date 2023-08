Starliner: Erster bemannter Flug von Boeings Raumschiff frühestens im April 2024

Der erste bemannte Flug der Raumfähre Starliner von Boeing wird nun frühestens im kommenden Frühjahr stattfinden und auch dann nur, wenn die Trägerrakete dafür bereit und Platz an der Internationalen Raumstation vorhanden ist. Das teilten Boeing und die US-Weltraumagentur NASA am Montag mit, es handelt sich um die jüngste einer ganzen Reihe von Verzögerungen. Zwar komme man bei der Behebung der zuletzt identifizierten Probleme voran, aber die Arbeit sei trotzdem sehr zeitintensiv. Boeing geht demnach davon aus, dass die Raumfähre im März für den Start bereit ist, Platz an der ISS gibt es ab April. Erst dann könnte der Flug also auch im Idealfall starten.

Immer neue Verspätungen

Eigentlich sollte der Starliner am 21. Juli zum ersten Mal mit Menschen an Bord ins All fliegen, dafür stehen die NASA-Astronauten Barry "Butch" Wilmore und Sunita Williams bereit. Wenige Wochen vor diesem Termin hatte der US-Luftfahrtkonzern den Start aber erneut verschoben, weil Probleme entdeckt worden waren und die vorgegebene Sicherheitsmarge damit nicht mehr eingehalten werden konnte. Erkannt worden war, dass die Verbindungen der drei Fallschirme für die Landung schwächer waren als angenommen und sie schlimmstenfalls reißen könnten. Außerdem wurde entdeckt, dass ein Schutz der Verkabelungen unter bestimmten Bedingungen in Brand geraten könnte. Bei der Behebung dieser Probleme mache man beeindruckende Fortschritte, hieß es nun von Boeing.

Boeings Starliner ist genau wie die Crew Dragon des Konkurrenten SpaceX Ergebnis der Bemühungen der NASA, die bemannten Raumflüge an die freie Wirtschaft auszulagern. Lange lagen beide Hersteller bei der Entwicklung ihrer Raumkapseln weitgehend gleichauf. Boeings Raumschiff absolvierte den nicht ganz gescheiterten, aber eben auch nicht erfolgreichen unbemannten Jungfernflug Ende Dezember 2019. Seitdem hat der Krisenkonzern aber den Anschluss verloren. Der nötig gewordene zweite Start des Starliners hat sich immer weiter verzögert und war erst im vergangenen Jahr gelungen. Seitdem wird der erste bemannte Flug vorbereitet. SpaceX absolviert derweil schon seit Ende 2020 reguläre Flüge für die NASA und hat bereits 26 Menschen zur ISS gebracht.

