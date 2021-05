Starlink: Schon 500.000 Vorbestellungen für Satelliten-Internet von SpaceX

Das Satelliteninternet Starlink von SpaceX kommt bereits auf mehr als eine halbe Million Vorbestellungen, die mit einer Anzahlung verbunden sind. Die Zahl nannte SpaceX-Ingenieur Siva Bharadvaj in einem Livestream zum jüngsten Start von Satelliten für das ambitionierte Projekt. Noch im Februar hatte es geheißen, dass das Angebot in den USA und darüber hinaus bereits mehr als 10.000 Nutzer und Nutzerinnen hat. Beide Zahlen sind aber nicht vergleichbar. Die 500.000 zeigt nun eher das wachsende Interesse an dem Internetzugang. Abhängig vom Standort der Bestellenden kann es sein, dass sie keinen Zugang zu Starlink bekommen. Vor allem dicht besiedelte städtische Gebiete seien ein Problem, gestand Elon Musk auf Twitter ein.

Internet für schlecht angebundene Gebiete

Musks Unternehmen SpaceX baut Starlink seit Ende 2019 auf und will darüber Regionen einen Internetzugang liefern, die über konventionelle Technik nicht wirtschaftlich anzubinden sind. Kunden benötigen eine kleine Antenne, die sich mit den Satelliten verbindet, einen WLAN-Router liefert SpaceX mit. In einem öffentlichen Betatest können sich Interessierte für das Angebot anmelden, wofür eine Vorauszahlung in Höhe von 99 US-Dollar nötig wird. Die Technik kostet dann einmalig 499 US-Dollar. Insgesamt hat das Unternehmen schon mehr als 1500 Satelliten ins All gebracht, geplant sind zuerst mehrere Tausend und später sogar mehrere Zehntausend.

Auch wenn die nun genannte Zahl von über 500.000 Interessierten noch nichts darüber aussagt, wie viele davon irgendwann tatsächlich über Starlink ins Internet werden gehen können, unterstreicht sie doch das Interesse. Erklärtes Ziel für Starlink ist es, fast alle bewohnten Gebiete der Erde erreichen zu können. Während Konkurrenten wie OneWeb oder Amazons Projekt Kuiper deutlich hinterherhinken, schafft SpaceX mit Starlink auch immer mehr Fakten. Zuletzt hatte sich das US-Unternehmen auch bei der US-Kommunikationsaufsicht FCC durchgesetzt und gegen den Widerstand der anderen Anbieter niedrigere Umlaufbahnen für Hunderte weitere Starlink-Satelliten erreicht.

(mho)