Starlink offeriert Breitband-Internet im Flugzeug - laut Musk "wie zu Hause"

SpaceX bietet Satelliten-Internet künftig auch in Flugzeugen an. "Starlink Aviation" für Fluglinien und Privatflugzeuge kann ab sofort vorbestellt werden. Die Hardware für die Installation des schnellen Internets in Flugzeugen soll allerdings erst ab Mitte 2023 ausgeliefert werden. SpaceX-Chef Elon Musk erklärt, dass sich Internet in Flugzeugen damit wie zu Hause anfühlen wird.

SpaceX verspricht eine Bandbreite von 350 Mbit/s und niedrige Latenzen von 20 Millisekunden für Starlink Aviation. Damit sollen Online-Aktivitäten wie Videotelefonie, Online-Spiele, virtuelle private Netzwerke oder weitere Bandbreiten-zehrende Dienste, die bislang nicht in Flugzeugen möglich sind, funktionieren. Das hat allerdings seinen Preis.

Flugzeug-Internet zu hohen Kosten

Für einmalige 150.000 US-Dollar bekommt der Kunde ein "Aero Terminal" zur Installation auf dem Flugzeug, zwei kabellose Access-Points, Netzteile und Befestigungsmaterial. Der Einbau ist allerdings nicht im Preis inbegriffen. Das als Satellitenschüssel dienende Terminal kann von der üblichen Wartungsmannschaft oder von Starlink empfohlenen Installateuren eingebaut werden.

Dazu kommen monatliche Gebühren zwischen 12.000 und 25.000 Dollar, in denen unbegrenzt Daten enthalten sind, berichtet Ars Technica. Starlink gewährt Garantie auf die Hardware im Rahmen der Vertragslaufzeit. Preislich liegt Starlink Aviation damit deutlich über den anderen Angeboten des Satelliten-Internets des Unternehmens.

Starlink auf See und am Boden deutlich günstiger

So erlaubt "Starlink Maritim" Internet auf hoher See für 5000 US-Dollar monatlich und die benötigte Hardware für Schiffe oder Bohrinseln schlägt mit einmalig 10.000 Dollar zu Buche – bei derselben Internet-Leistung hinsichtlich Bandbreite und Latenz. In den USA kostet stationäres Starlink außerdem 110 Dollar monatlich und einmalig 599 Dollar für bis zu 200 Mbit/s.

Laut Starlink ist das Satelliten-Internet im Flugzeug weltweit verfügbar, solange die Geräte mit Strom versorgt sind und der Blick in den Himmel frei ist. Das gilt auch für Flüge über große Wasserflächen oder Polarregionen, in denen andere Internet-Anbieter in Flugzeugen noch Probleme haben.

Flugzeugzulassungen ausstehend, Fluglinien bereit

Bislang hat Starlink Zulassungen der US-Luftfahrtbehörde für eine Reihe von Flugzeugen beantragt, bei denen es sich um Business-Jets und Regionalflieger handelt: ERJ-135, ERJ-145, G650, G550, Falcon 2000, G450, Challenger 300, Challenger 350, Global Express, Global 5000, Global 6000 und Global 7500. Weitere Zulassungen für den Einbau des Satelliten-Internets sollen folgen.

Zwei Fluglinien haben bereits versprochen, Starlink Aviation einsetzen zu wollen. Im April dieses Jahres hat mit der regional tätigen JSX die erste Airline den Einsatz von Starlink auf Flügen angekündigt. Kurz darauf hat sich Hawaiian Airlines als erste Airline Starlink für Langstreckenflüge gesichert. Der schnelle Internet-Dienst soll für Flüge von und nach Hawaii kostenlos ab 2023 angeboten werden.

(fds)