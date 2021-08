Starship von SpaceX: Größte Rakete der Welt erstmals zusammengesetzt

Blick von oben (Bild: SpaceX)

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat die größte Rakete der Welt zusammengesetzt und damit einmal mehr verdeutlicht, wie ernst die Entwicklung des Starships genommen wird und mit welcher Geschwindigkeit sie vorankommt. Zwar wurde die Riesenrakete schon nach wenigen Stunden wieder auseinandergenommen, aber laut SpaceX-Chef Elon Musk soll das kolossale Gefährt noch in diesem Jahr zum ersten Mal abheben. Zusammengesetzt war die Rakete ungefähr 120 Meter hoch und hat damit sogar die legendäre Saturn V plus Nutzlast übertroffen, die im Apollo-Programm der USA Menschen zum Mond gebracht hat.

Probelauf für Testflug

Die vergangenen Freitag am SpaceX-Standort in Texas aufeinander gesetzte, gigantische Rakete bestand aus der etwa 70 Meter hohen ersten Stufe namens Super Heavy und dem 50 Meter hohen Raumschiff Starship selbst. Schon vor dem aufsehenerregenden Zusammenbau der beiden Teile hatte sich SpaceX jede Menge Aufmerksamkeit mit dem Einbau der 29 Triebwerke des Typs Raptor in diese erste Super Heavy gesichert, die abheben soll. Die Raketenstufe und das Raumschiff firmieren bei SpaceX zusammen unter der Bezeichnung B4 und sollen noch in diesem Jahr den ersten orbitalen Flug absolvieren und dabei von Texas bis nach Hawaii kommen, wo ein Sturz in den Ozean vorgesehen ist.

Die gesamte Rakete (Bild: SpaceX)

Musk hatte den ersten Prototypen des Starships erst im September 2019 vorgestellt und mit den bekannten großen Worten ein Raumschiff angekündigt, das sehr schnell wiederverwendbar sein soll und bis zu dreimal täglich oder 1000 Mal pro Jahr fliegen könne. Es soll 150 Tonnen Fracht ins All fliegen und 50 Tonnen Fracht zur Erde bringen können. Er bezeichnete das Starship als "schnellsten Weg zu einer selbsterhaltenden Stadt auf dem Mars" und hält Reisen zu anderen Planeten für möglich. Erste Flüge mit Menschen an Bord hatte er schon für 2020 angekündigt, aber auch wenn das einmal mehr zu optimistisch war, ist das Tempo von SpaceX beeindruckend. Nach mehreren Testflügen von Starship-Prototypen war Nummer SN15 im Mai nach einem Aufstieg in 10 Kilometer Höhe wieder heil gelandet.

Das erste zusammengesetzte Starship mit Rakete bezeichnete Musk nun auf Twitter als einen wahr gewordenen Traum. Bevor das Ungetüm aber auch abheben kann, sei noch eine Menge zu erledigen, teilte er mit. Die Einzelteile wurden deshalb wieder abgebaut. US-Medienberichten zufolge hatte SpaceX zuvor Angestellte aus dem ganzen Land nach Texas beordert, um bei der Vorbereitung des orbitalen Testflugs zu helfen. Außerdem wartet das Raumfahrtunternehmen noch auf das Ergebnis einer Überprüfung der US-Luftfahrtaufsicht FAA. Die Zusammenarbeit zwischen Musks Unternehmen und der Behörde hatte in den vergangenen Monaten mehrmals nicht besonders gut geklappt.

(mho)