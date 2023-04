Starship von SpaceX: Nächster Anlauf für ersten Orbitalflug am Donnerstag

Nach dem abgeblasenen Startversuch der Riesenrakete Starship am Montag will das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX am Donnerstag einen neuen Anlauf wagen. Das anvisierte Zeitfenster öffnet sich 15:28 Uhr und wird sich um 16:30 Uhr schließen, teile SpaceX mit. Damit haben die Verantwortlichen 62 Minuten Zeit, um die größte jemals gebaute Rakete zum ersten Mal in eine Umlaufbahn zu schießen. Zu dem klemmenden Druckventil am Booster der Rakete, das für den Abbruch am Montag verantwortlich war, gab es derweil keine neuen Informationen.

Abbruch zum Testen benutzt

SpaceX hat den etwa 10 Minuten vor der Zündung der Triebwerke abgebrochenen Startversuch schließlich als sogenannte "feuchte Generalprobe" genutzt und den Countdown bis auf 10 Sekunden herunterlaufen lassen. So konnte das gesamte, für den Start notwendige Prozedere inklusive der Betankung mit dem Treibstoff durchgespielt werden, auch als bereits klar war, dass die Rakete nicht mehr direkt abheben würde. Nachdem es am Montag geheißen hat, dass mindestens 48 Stunden bis zum nächsten Versuch verstreichen müssten, nimmt sich SpaceX nun einen zusätzlichen Tag Zeit. Der Startversuch am Donnerstag wird erneut auf Youtube übertragen, heise online wird live berichten.

Das Starship zusammen mit der Rakete des Typs Super Heavy ist etwa 120 m hoch. Die größte jemals gebaute Rakete überragt damit die aktuelle Mondrakete SLS (Space Launch System) der NASA um gut 20 m und die Saturn V des Apollo-Programms um 10 m. Vorgestellt hat Elon Musk den ersten Prototyp des Starship im September 2019. Nach zwei Hüpfern der Prototypen SN5 und SN6 auf etwa 150 Meter Höhe gab es im Dezember 2020 den ersten richtigen Testflug. SN8 flog damals nicht ganz sieben Minuten. Doch dann zerbarst es bei der Landung. Im Februar 2021 zerschellte der Protoptyp SN9 bei der Landung. SN10 stand nach der Landung Anfang März 2021 schief, explodierte dann spektakulär. Ende März 2021 war bei SN11 die nächste Explosion geschehen, woraufhin Verbesserungen am Design folgten. Im Mai 2021 schaffte Prototyp SN15 dann tatsächlich ein "nominal landing".

Danach hat sich SpaceX dem ersten Orbitalflug zugewandt, erstmals angekündigt wurde für das zweite Halbjahr 2021. Als das Datum verstrichen war, folgten Termine für Januar und Juli 2022, auch 2023 gab es Verzögerungen. Vor dem Startversuch hat SpaceX unter anderem erstmals 31 – von insgesamt 33 – Raketentriebtriebwerke gleichzeitig aktiviert. Auch wenn zwei nicht gezündet hatten, meinte Musk, das "reicht für den Orbit". Außerdem hat SpaceX den höchsten Start- und Auffangturm für eine Rakete gebaut. Das 146 Meter hohe Gebilde soll künftig landende Starship-Raumschiffe gewissermaßen greifen. Die Genehmigung für den jetzigen Startversuch hat die US-Luftfahrtaufsicht FAA (Federal Aviation Administration) nach umfangreicher Prüfung erst vor wenigen Tagen erteilt.

(mho)