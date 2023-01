Starship von SpaceX: Orbitalflug "bald", Satellitenbilder zeigen Riesenrakete

Der erste Orbitalflug der Riesenrakete Starship von SpaceX rückt näher. Laut Elon Musk soll es jetzt "bald" soweit sein, nachdem schon mehrere Termine verstrichen sind. Im Februar oder März könnte die Riesenrakete nun aber wirklich abheben, meinen Experten und Elon Musk hat der Einschätzung auf Twitter zugestimmt. Derweil zeigen Satellitenaufnahmen die inzwischen wieder zusammengesetzte Riesenrakete am SpaceX-Standort in Texas. Bevor sie abheben kann, muss sie jetzt noch mehrere Tests durchlaufen. Noch in dieser Woche könnte die "feuchte Generalprobe" ("Wet Dress Rehearsal") stattfinden, bei der die Betankung bis direkt vor das Zünden der Triebwerke durchgespielt wird.

Wie ArsTechnica zusammenfasst, müssen außer der Betankung auch noch die 33 einzelnen Triebwerke getestet werden. Dafür müsse die oberste Stufe noch einmal abgebaut werden. Erst danach könne die Riesenrakete final zusammengebaut werden. Hat SpaceX bis dahin die Startlizenz erhalten, könne es losgehen. Angesichts der vielen Aufgaben sei deswegen der März wahrscheinlicher als der Februar. Weitere Verspätungen sind aber durchaus möglich, auch wenn alles rund läuft. Angekündigt war der Start bereits für Januar und später Juli 2021, auch für einen Startversuch im Dezember hat es Anzeichen gegeben. Alle diese Termine sind aber längst verstrichen.

Aktuelle Bilder der Airbus-Satelliten Pléiades Neo des Raketenstartplatzes von SpaceX, von dem es losgehen sollen, machen die Dimensionen der Rakete deutlich. Zu sehen ist einmal das Gelände der "Starbase" selbst und auf einem weiteren Bild der direkt am Ufer gelegene Startplatz, auf dem das Starship steht. Der immense Schatten verdeutlicht, wie hoch die ist. Auf dem größeren Gelände sind derweil drei weitere Oberstufen und zwei riesige Hauptkörper zu erkennen. Außerdem wird deutlich, wie groß das Gelände der sogenannten "SpaceX South Texas Launch Site" inzwischen ist.

Das Starship von SpaceX ist die mit Abstand größte Rakete der Welt, zusammengebaut kommt sie auf etwa 120 m Höhe. Das Space Launch System (SLS), mit dem die NASA zum Mond zurückkehren will, ist rund 100 m hoch. Die Mondrakete Saturn V des Apollo-Programms kam auf 110 m. Vorgestellt hat Elon Musk den ersten Prototypen des Starships im September 2019. Die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung vorangetrieben wurde, ist trotz der Verzögerungen immens. Nach mehreren Testflügen von Prototypen ist sie 2021 nach einem Aufstieg in 10 Kilometer Höhe einer wieder heil gelandet. Der erste Testflug soll von dem aktuellen Standort in Texas nach Hawaii mitten im Pazifik führen.

