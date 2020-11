Start der Xbox Series X/S: Xbox Live mit Anmeldungen überfordert

Zum Start der neuen Spielkonsolen Xbox Series X und Series S war Microsofts Netzwerk Xbox Live zwischenzeitlich nicht erreichbar. Am Abend des 10. Novembers konnten sich mehrere Nutzer nicht mit ihrem Account auf ihrer Xbox anmelden. Die Funktionalität der Konsolen war damit stark eingeschränkt, weil beispielsweise kein Spiele-Download möglich war.

Bei der Webseite allestörungen.de gingen vor allem von 19 bis 20 Uhr zahlreiche Nutzermeldungen ein – zur deutschen Primetime also. Um 22 Uhr gab es demnach noch einmal Probleme. Mittlerweile scheinen die Xbox-Live-Störungen dem Portal zufolge behoben zu sein.

Der offizielle Support-Account von Microsofts Xbox-Abteilungen bestätigte die Xbox-Live-Probleme gegen 19 Uhr auf Twitter. Um 11 Uhr folgte dann die Erfolgsmeldung: Alle Fehler seien behoben, der Login sei inzwischen wieder reibungslos möglich.

Ausverkaufte Spielkonsolen

Xbox Series X und die kleine Schwester Xbox Series S sind seit gestern erhältlich. Gerade die große Xbox Series X für 500 Euro war seit Eröffnung der Vorbestellungen praktisch durchweg ausverkauft. Die 300 Euro teurer Series S kann dagegen noch bestellt werden.

Die Störungen bei Xbox Live betrafen aber nicht nur die Besitzer der neuen Konsolen: Das Netzwerk kommt auch auf den Geräten der Xbox-One-Generation zum Einsatz. Auch Besitzer einer Xbox One oder One X wurden also zum Start der neuen Konsolen in Mitleidenschaft gezogen.

In den USA steht am 12. November bereits der Start der Playstation 5 bevor. In Deutschland müssen sich Käufer allerdings noch bis zum 19. November gedulden. Wie auch bei der Series X ist es ohnehin nicht einfach, momentan eine Playstation zu bestellen: Die PS5 war ebenfalls seit Eröffnung der Vorbestellungen durchweg ausverkauft. Sony hat sich außerdem dazu entschieden, aufgrund der Coronapandemie keine Konsolen in Retail-Läden anzubieten.

