Fotowettbewerb "Durch die Nacht" startet

Es ist soweit. Der neue Fotowettbewerb der c‘t Fotografie startet mit dem spannenden Thema "Durch die Nacht". Gerade in der Winterzeit erscheinen Fotomotive rar, die Zeit für schöne Aufnahmen kurz, denn das Licht ist nur wenige Stunden am Tag zu sehen. Diese verbringen wir – zumindest unter der Woche – meist am Arbeitsplatz.

Damit das geliebte Hobby trotzdem nicht zu kurz kommt, dürfen Sie für den Fotowettbewerb "Durch die Nacht" die Schönheit der Dunkelheit erforschen. Dabei ist es egal, ob es sich um die Milchstraße handelt, einen Menschen im Lichtkegel der Laterne, die leuchtende Altstadt oder den Mond über den Bergen. Genauso bietet sich auch eine dampfende Tasse Glühwein auf der beleuchteten Terrasse an. Zeigen Sie uns Ihre beste Nachtaufnahme. Wir freuen uns schon auf Ihre Bilder.

Teilnahmebedingungen

Ihre Beiträge können Sie vom 2. bis zum 29. November 2020 über die Galerie von c’t Fotografie online einreichen (ein Foto pro User). Vom 29. November 2020 bis zum 4. Januar 2021, 12 Uhr läuft die Bewertungsphase, an der alle registrierten User von c’t Fotografie online teilnehmen können. Die zehn bestplatzierten Beiträge finden Sie in der Ausgabe 02/21.

Sie haben noch keinen Galerie-Account? Unter www.heise-foto.de/Registrierung können Sie sich kostenlos anmelden.

Preise

Der Sieger des Wettbewerbs erhält ein Zwei-Jahres-Abo der c’t Fotografie, der 2. und 3. Platz jeweils ein Fotobuch.

(cbr)