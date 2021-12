State of CSS: Die beliebtesten CSS-Frameworks und Entwicklerzufriedenheit

Der Report zum "State of CSS 2021" ist erschienen. Die zum dritten Mal durchgeführte jährliche Umfrage unter Webentwicklerinnen und -entwicklern zeigt den aktuellen Stand rund um Technologien zu CSS (Cascading Style Sheets) und wagt einen Blick aufs nächste Jahr. Laut den Machern der Studie soll 2022 natives CSS-Nesting Aufwind erhalten.

Beliebteste CSS-Frameworks

Den Titel des am häufigsten verwendeten CSS-Frameworks ergattert Bootstrap bereits zum dritten Mal in Folge: 85 Prozent der Befragten setzen es ein. Dahinter folgen Tailwind CSS (39 Prozent) und Materialize CSS (32 Prozent). Allerdings finden sich die zufriedensten Nutzer nicht bei Bootstrap, sondern mit 78 Prozent bei Tailwind CSS, das gleichzeitig zum interessanten Framework gewählt wurde (51 Prozent). Dabei waren jeweils Mehrfachnennungen möglich. Tailwind CSS liegt erst seit rund einer Woche in der dritten Hauptversion vor, die einen neuen Just-in-Time-Compiler (JIT) mitbrachte.

Tailwind-CSS-Nutzer erweisen sich im "State of CSS 2021" als die zufriedensten. (Bild: stateofcss.com)

Hübscher Code und zufriedene Entwickler

Unter den weiteren genutzten Tools kommt das Codeformatierungswerkzeug Prettier, kürzlich in Version 2.5 erschienen, mit 59,6 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das PostCSS-Plug-in Autoprefixer (45 Prozent) und der Linter Stylelint (31 Prozent), der Fehler erkennen und das Befolgen von Konventionen sicherstellen soll. Auch hier waren Mehrfachnennungen erlaubt.

"Ich habe Freude am Schreiben von CSS" – dieser Frage begegneten 79,8 Prozent der Survey-Teilnehmer entweder mit Zustimmung oder deutlicher Zustimmung. Eine starke Ablehnung kam nur bei 5,7 Prozent zum Vorschein – allerdings ist bei unzufriedenen CSS-Entwicklern eine geringere Bereitschaft zur Teilnahme an einer Studie über die Stylesheet-Sprache zu erwarten. Das CSS-Feature, das am meisten Interesse weckt, sind erneut CSS Modules.

Demografie und Methoden

An der Befragung "State of CSS 2021", vom 5. Oktober bis 2. November 2021 durchgeführt, nahmen 8714 internationale Entwicklerinnen und Entwickler teil. Sie wurden beispielsweise durch Twitter, Google oder YouTube auf die Befragung aufmerksam und beantworteten die Fragen am häufigsten auf Englisch (72,8 Prozent). Ihr Geschlecht gaben 65,4 Prozent als männlich, 8,3 Prozent als weiblich und 1,2 Prozent als nicht-binär oder gender-nichtkonformierend (GNC) an, 0,4 Prozent machten dazu keine Angabe.

Die Ergebnisse des "State of CSS 2021" sind auf der offiziellen Website einsehbar. Der Bericht zum "State of JavaScript", den das gleiche Team durchgeführt, soll im Januar 2022 erscheinen. Wer bis dahin einen Blick auf die Ergebnisse des vorherigen Surveys werfen möchte, wird hier fündig.

(mai)