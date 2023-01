State of Developer Ecosystem: Die beliebtesten Programmiersprachen 2022

Zum sechsten Mal hat das Softwareunternehmen JetBrains die Studie "The State of Developer Ecosystem" durchgeführt. Von Mai bis Juli 2022 gaben weltweit rund 29.000 Entwicklerinnen und Entwickler ihre meistverwendeten Programmiersprachen, Tools und Technologien preis. JavaScript bleibt bei der Nutzung auf dem ersten Platz, während Entwickler zukünftig vor allem neuere Programmiersprachen erlernen möchten.

Die Top 10 der Programmiersprachen

Die Liste der meistgenutzten Programmiersprachen führt JavaScript seit der ersten Befragung unangefochten an: 65 Prozent der Befragten nutzen die Skriptsprache. Darauf folgen – als Programmiersprachen umstritten – HTML/CSS mit 55 Prozent sowie Python mit 53 Prozent. Somit hat Python erstmals die Datenbankabfragesprache SQL überholt und auf den vierten Platz verwiesen. Der fünfte Rang geht wie bereits im letzten Jahr an Java. Shell-Skripting-Sprachen, TypeScript, C++, C# und der gemeinsame zehnte Platz für PHP und C (jeweils 20 Prozent) komplettieren die Top 10.

Diese Programmiersprachen haben die befragten Entwicklerinnen und Entwickler innerhalb der letzten 12 Monate vor der Umfrage verwendet. (Bild: JetBrains)

PHP hat in dieser Ausgabe einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen, was JetBrains mit einer Verzerrung begründet, da die Studie 2021 besonders viele PHP- und Laravel-Entwicklerinnen- und -Entwickler angezogen habe.

Trendsprachen: Go, Rust und Kotlin

Die Hälfte der Umfrageteilnehmer plant das Erlernen einer weiteren Programmiersprache. Die beiden beliebtesten Sprachen hierfür sind Go (12 Prozent) und Rust (11 Prozent). Darauf folgen Kotlin, TypeScript und Python. Dass Go im Trend liegt, hat das JetBrains-Team offenbar zum Anlass genommen, einen genaueren Blick auf die Programmiersprache zu werfen. Ein dedizierter Blogeintrag widmet sich den weiter aufgeschlüsselten Antworten der befragten Go-Entwickler, beispielsweise zu den verwendeten Frameworks und Einsatzbereichen. So kommt Go vorrangig im Arbeitsleben und – sofern eine Kombination mit einer anderen Programmiersprache in einem Projekt vorliegt – am häufigen zusammen mit JavaScript zum Einsatz.

Kotlin-Entwickler sind zufrieden, Perl-Entwickler unzufrieden

Nicht nur die meistgenutzten, sondern auch die beliebtesten und unbeliebtesten Programmiersprachen hat JetBrains ermittelt. In der Gesamtwertung liegt Python mit 20 Prozent auf Platz 1: Dieser Anteil der Befragten hat Python als liebste Programmiersprache angegeben. Java (16 Prozent), JavaScript und C# (jeweils 9 Prozent) sind weitere favorisierte Sprachen. Unter Berücksichtigung des Anteils der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer erklimmt jedoch Kotlin (gesamt: 7 Prozent) mit 44 Prozent das Siegertreppchen als beliebteste Sprache. Die aus dem Hause JetBrains stammende Programmiersprache hat kürzlich Version 1.8 erreicht.

Als am unbeliebtesten gelten unter den Befragten JavaScript (16 Prozent), Java (15 Prozent) und C (10 Prozent). Auch hier zeigt sich jedoch unter Berücksichtigung des Anteils der jeweiligen Nutzer ein anderes Bild: Perl erreicht mit 96 Prozent den unrühmlichen ersten Platz. Visual Basic (77 Prozent) und Delphi (60 Prozent) sind bei der Mehrheit ihrer Anwenderinnen und Anwender ebenfalls unbeliebt.

Developer-Lifestyle

Neben den harten Fakten sind auch in dieser Ausgabe Fragen zum Entwickleralltag enthalten. Rund die Hälfte der Befragten hat den freiwilligen Abschnitt "Lifestyle and Fun" beantwortet. So gibt die Mehrheit Programmieren als Hobby an, aber knapp dahinter folgen Videospiele und Fernsehen beziehungsweise Streaming-Dienste. 31 Prozent treiben gerne Sport und ebenso viele verbringen gerne Zeit mit ihrer Familie. Hunde liegen in der Entwicklerbeliebtheit knapp vor Katzen (46 versus 42 Prozent).

Um ihre Produktivität zu steigern, setzen die befragten Entwicklerinnen und Entwickler vor allem auf Schlaf, aber auch Musik, Kaffee und Snacks gelten als Muntermacher. Dabei schläft allerdings weniger als die Hälfte der Umfrageteilnehmer mehr als sieben Stunden pro Nacht. Am meisten Schlaf erhalten UI/UX-Designer, am anderen Ende der Skala sind Team Leads zu finden.

Die Ergebnisse des Reports stellt JetBrains auf seiner Website zur Verfügung.

(mai)