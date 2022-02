State of JavaScript: Das sind die Trends und Tools in der JavaScript-Community

Der Report zur Studie "State of JavaScript 2021" ist erschienen. Die Veröffentlichung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas verzögert, doch nun stehen die Ergebnisse bereit und bieten Einblick in die internationale JavaScript-Community: Mehr als 16.000 Entwicklerinnen und Entwickler aus allen Kontinenten inklusive einer Person aus der Antarktis nahmen an der Umfrage teil. Bei den verwendeten JavaScript-Sprachfeatures und -Frameworks lassen sich über mehrere Jahre hinweg Auf- und Abwärtstrends ermitteln.

Neue Sprachfeatures gewinnen an Bekanntheit

Alle bereits in vorigen Ausgaben des Surveys abgefragten JavaScript-Features haben an Bekanntheit zugelegt. Am auffälligsten stechen zwei Features hervor: der Nullish Coalescing Operator, den 2020 knapp ein Viertel (23,7 %) der Befragten nicht kannten und der 2021 nur noch 13,8 Prozent kein Begriff war, sowie der Optional Chaining Operator, dessen Unbekanntheit im gleichen Zeitraum von 11,7 Prozent auf 6,2 Prozent sank.

Der Optional Chaining Operator ist nicht nur bekannt, sondern bei 85,8 Prozent der Survey-Teilnehmer in Gebrauch, und auch der Nullish Coalescing Operator ist häufig (67,2 %) im Einsatz. Beide Operatoren sind seit ECMAScript 2020 mit an Bord.

Svelte und SvelteKit im Aufwind

An der Spitze der Beliebtheitsskala der Frontend-Frameworks stehen in diesem Jahr der Newcomer Solid.js (90 %), Svelte (90 %) und React (84 %). Die Prozentzahlen geben an, ob die Befragten das jeweilige Framework erneut nutzen würden. Das Frontend-Framework, das auf das größte Interesse stößt, ist Svelte – und das bereits zum dritten Mal in Folge: 68 Prozent der Befragten gaben an, sich damit näher befassen zu wollen.

Solid.js und Svelte führen die Zufriedenheitstabelle der Frontend-Frameworks im Report "State of JavaScript 2021" an. (Bild: stateofjs.com)

Auch im Backend hat sich Svelte, genauer gesagt SvelteKit, einen Namen gemacht: Erstmals mit von der Partie, sichert sich SvelteKit aus dem Stand heraus mit 96 Prozent den ersten Platz als Backend-Framework mit der höchsten Zufriedenheit. Auf Platz 2 folgt ebenfalls ein Neuzugang: Astro, das bereits den Machern der "Java Script Rising Stars" als bemerkenswertes Projekt aufgefallen war, erreicht 91 Prozent. Die Plätze 3 und 4 gehen an Fastify und den Vorjahressieger Next.js mit ebenfalls jeweils 91 Prozent. In dem knappen Rennen erreicht auch Remix 91 Prozent und belegt den fünften Platz.

Demografische Daten

Am "State of JavaScript 2021" nahmen 16.085 Entwicklerinnen und Entwickler teil. Die Befragten stammen aus allen Kontinenten. Etwa zwei Drittel von ihnen beantworten die Umfrage auf Englisch, aber auch Antworten auf Spanisch, Russisch, Französisch, Deutsch und in vielen weiteren Sprachen gingen in die Studie ein. Ihr Geschlecht gaben 71,3 Prozent der Befragten als männlich an, 4 Prozent als weiblich, 0,9 Prozent als nicht-binär oder Gender Non-Conforming (GNC), 0,6 Prozent als nicht gelistet und 23,2 Prozent verweigerten eine Antwort.

Neben weiteren Daten wie Alter und Bildungsstatus fragten die Survey-Macher auch das Gehalt ab – jeweils in vorgegebenen Gehaltsspannen und unterteilt nach Ländern, Bildungsabschluss und Erfahrung.

Weitere Anmerkungen zur Studie

Wer sich selbst einen Überblick über die Ergebnisse verschaffen möchte, wird schnell bemerken, dass sich etwas geändert hat: Es gibt neue Diagrammtypen, anpassbare Diagramme und Datentabellen zu entdecken. Alle Neuerungen in der Darstellungsweise haben die Macher des Surveys aufgelistet. Zwischenzeitlich hatte das Team mit einem Datenleck zu kämpfen, womit es transparent umging.

Alle Studienergebnisse sind im Report auf der Website des Projekts einsehbar.

(mai)