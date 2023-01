State of JavaScript: Entwicklung und Akzeptanz von JavaScript im Jahr 2022

In der Studie "The State of JavaScript" wurden für das Jahr 2022 umfangreiche Daten zusammengetragen, um zu zeigen, wie es um JavaScript und die internationale Community der Entwickler und Entwicklerinnen steht, die JavaScript aktiv einsetzen. Die Macher knüpften damit an Befragungen der Vorjahre an. Dabei konnten sie auf fast doppelt so viele Antworten auf ihre Fragen wie im Vorjahr zurückgreifen: 39.472 sind für die Studie zusammengekommen. Die Umfrage fand vom 21. November bis zum 22. Dezember 2022 statt.

JavaScript/TypeScript sind lebendig – aber der Status quo wankt

Das Team hinter der Studie kommt in seinem Report auf der Webseite zu der grundsätzlichen Einschätzung, dass JavaScript und TypeScript sehr lebendig und bei den Entwicklerinnen und Entwicklern gut etabliert sind. Andererseits führen sie aber auch an, dass nun nach Jahren der relativen Stabilität viele Entwickler beginnen, den Status quo in Frage zu stellen. Sie machen das unter anderem daran fest, dass neue Frontend-Frameworks wie Solid, das im Jahr 2021 an der Spitze des Reports stand, und auch Qwik darauf hindeuten, dass React vielleicht doch nicht alle Antworten hat. Weiterhin bemerken sie, dass auf dem Server Astro, Remix und Next.js (neben anderen) die Entwicklergemeinde dazu bringen, zu überdenken, wie viel Code sie wirklich an den Client liefern müssen.

Wofür und wie JavaScript zum Einsatz kommt

Wie nutzen die befragten Profis JavaScript? Die Frontend-Entwicklung steht ganz hoch im Kurs bei den Entwicklerinnen und Entwicklern: So geben 76 Prozent der Befragten an, dass sie die Sprache für eben diese Zwecke einsetzen. Direkt dahinter kommt mit 50 Prozent der Teilnehmer die Entwicklung für das Backend. Abgeschlagen folgt dann die Entwicklung von mobilen Anwendungen mit knapp 21 Prozent und für Projekte rund um das Machine Learning setzen nur 1,7 Prozent dieser befragten Entwickler JavaScript ein.

Für welche Art von Projekten setzen Entwickler und Entwicklerinnen JavaScript ein? Die Frontend-Entwicklung macht hier das Rennen. (Bild: The State of JS 2022)

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage interessant, wie die Befragten Ihre Zeit zwischen dem Schreiben von JavaScript- und TypeScript-Code aufteilen: 11 Prozent geben auf diese Fragestellung an, dass sie ausschließlich in JavaScript entwickeln, während 28 Prozent ihre komplette Zeit mit dem Schreiben von TypeScript-Code verbringen. Nur 7,5 Prozent der Befragten teilen sich demnach ihre Zeit beim Schreiben von Code zur Hälfte zwischen TypeScript und JavaScript auf.

Rendering-Frameworks statt Backend-Frameworks

Wer im 2022-Report die noch im Vorjahr vorhandene Rubrik mit den Backend-Frameworks sucht, findet die entsprechende Software nun in der neuen Kategorie "Rendering Frameworks" aufgelistet. Dies begründen die Macher des Reports damit, dass die Kategorie "Rendering Frameworks" spezifischer sei. In diesem Bereich haben SvelteKit und Astro ihre Vorjahresplatzierungen bei der Zufriedenheit der Entwicklerinnen und Entwickler getauscht: Astro führt mit 93 Prozent vor SvelteKit. Das gleiche Bild ergibt sich bei der Fragestellung, welches Backend-Framework die Befragten erlernen möchten – auch dort führt Astro vor SvelteKit.

Wer sich selbst einen Überblick über die Ergebnisse verschaffen möchte, findet alle Studienergebnisse im Report auf der Website des Projekts. Dort ist es zudem möglich, mit anpassbaren Diagrammen und Tabellen die Daten entsprechend den eigenen Interessen zu durchsuchen.

