Apple dominiert den Kopfhörermarkt in den USA

Apple ist nicht nur mit dem iPhone einer der größten Smartphone-Hersteller – in diversen Märkten sogar der größte –, sondern hat sich auch im Geschäft mit Kopf- und Ohrhörern eine herausragende Position verschafft. Laut einer Untersuchung des deutschen Analysehauses Statista zu den populärsten Herstellern mobiler Audiotechnik kam Apple zusammen mit seiner Tochter Beats nun auf 49,7 Prozent Nutzungsanteil.

Samsung auf Rang vier

Apple selbst war dabei für 34,4 Prozent verantwortlich, Beats für 15,3 Prozent. Im Rahmen der Statista Global Consumer Survey antworteten 4220 Kopfhörerbenutzer in den USA zwischen Januar und Dezember 2021; sie durften mehrere Marken nennen.Auf den weiteren Rängen wurde es eng: Bose und Samsung kamen auf 12,5 beziehungsweise 12,2 Prozent, gefolgt von JBL und Sony mit jeweils 11,4 Prozent. Skullcandy erhielt 8,4 und LG 7 Prozent.

Analysten glauben, dass allein das Geschäft mit den AirPods für Apple weltweit mittlerweile rund 20 Milliarden US-Dollar an Umsatz generiert. Bis Ende des Jahres sind angeblich 100 Millionen drahtlose Ohr- und Kopfhörer des Konzerns verkauft. Sie machen einen großen Teil von Apples "sonstigem" Geschäft aus, das auch Zubehör erfasst. Statista zufolge sind die AirPods mittlerweile "die populärsten Kopfhörer auf dem Planeten" – trotz der Tatsache, dass ihr Design anfangs vielfach kritisiert wurde und ihr Preis noch immer vergleichsweise hoch ist. "Fünf Jahre [nach dem Verkaufsstart] ist klar, dass Apple einmal wieder derjenige ist, der zuletzt lacht."

Warten auf die AirPods Pro 2

In diesem Jahr könnte sich Apples Positionierung noch weiter verbessern. Nach der Einführung der AirPods 3 im letzten Jahr steht nun die Einführung der zweiten Generation der ANC-fähigen AirPods Pro an. Weiterhin legt auch die Tochterfirma Beats immer wieder nach. zuletzt kamen Sportkopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung von dem Hersteller auf den Markt, die etwas günstiger sind, als die bisherigen AirPods Pro. Apple sichert sein Marktsegment also stets nach unten ab – auch wenn Beats-Produkte ebenfalls kaum als Billigware angesehen werden dürften.

Apple hat mit den AirPods Max zudem mittlerweile auch ein High-End-Produkt für über 600 Euro im Programm, das gegen alteingesessene Kopfhörerhersteller wie Sennheiser antritt. Einzelne Verkaufszahlen der Modellreihen gibt Apple nicht an, was die EInschätzung des Erfolgs hier schwierig macht.

