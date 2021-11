Statistik der Woche: Steigender Umsatz mit Haushaltsrobotern

31,2 Haushaltsroboter werden 2021 laut einer Schätzung der International Federation of Robotics (IFR) weltweit verkauft. Der dazu passende Umsatz beläuft sich auf 6,7 Milliarden US-Dollar.

Auf ein ähnliches Volumen kommt laut Statista Digital Markets Outlook der gesamte deutsche Markt für Smart Home-Anwendungen – davon entfallen 2,1 Milliarden US-Dollar auf smarte Haushaltsgeräte. Wie verbreitet vernetzte Technik in Deutschland ist, zeigt auch eine aktuelle Studie von Bitkom Research: 41 Prozent der Teilnehmer gaben an, zuhause smarte Geräte im Einsatz zu haben.

Allerdings gehören Haushaltsroboter noch nicht zu den am weitesten verbreiteten Anwendungen, wie die aktuelle Statista-Grafik zeigt. Das sind aktuell smarte Beleuchtung, Videoüberwachung und Alarmanlagen. Saugroboter kommen in 13 Prozent der Haushalte zum Einsatz, drei Prozent vertrauen ihre Scheiben einem Fensterputzer-Roboter an. Nach Mährobotern wurde in der Umfrage nicht explizit gefragt. Allerdings kommen smarte Gartengeräte auf einen Anteil von 16 Prozent.

(jle)