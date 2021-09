Statistik der Woche: Wie beliebt sind Podcasts bei den Deutschen?

47 Prozent der für den Global Consumer Survey befragten Menschen in Schweden hören Podcasts. In keinem anderen der 54 von Statista untersuchten Länder sind es mehr. Nur in Brasilien und Irland ist das Interesse für dieses Audioformat ähnlich hoch, wie die Weltkarte von Statista und Technology Review zeigt.

Statistik der Woche (Bild: shutterstock/3dmask ) In unserer wöchentlichen Rubrik präsentieren wir Zahlen, Kurven und Diagramme aus Technologie und Wissenschaft. Mehr Artikel zur "Statistik der Woche"

Auch in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Australien ist das Medium populär. Und wie sieht es in Deutschland aus? 27 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -Teilnehmer geben an, in den letzten zwölf Monaten Podcasts gehört zu haben.

Echte Power User gibt es aber nur wenige: Gerade einmal fünf Prozent streamen mehr als sechs Stunden pro Woche, bei 13 Prozent sind es zwischen einer und fünf Stunden, acht Prozent hören weniger als eine Stunde zu. Auch im Vergleich mit anderen Audiomedien haben Podcasts noch Luft nach oben.

Einer Umfrage von Seven.One Media zufolge waren 2020 "Nachrichten, Wirtschaft und Politik", "Wissenschaft und Gesundheit" sowie "Unterhaltung und Comedy" die beliebtesten Podcast-Themen in Deutschland.

(jle)