Statistik zu Offlinern: 3,8 Millionen Menschen in Deutschland noch nie online

3,8 Millionen Menschen im Alter von 16 bis 75 Jahre in Deutschland haben das Internet noch nie genutzt. Dies geht aus einer Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten von 2021 hervor. Unter den 65- bis 74-Jährigen war der Anteil der sogenannten Offliner mit 21 Prozent am größten. Von den 55- bis 64-Jährigen hatten 8 Prozent das Internet noch nie genutzt, bei den unter 55-Jährigen lag der Anteil bei 3 Prozent.

Im Vergleich zu anderen EU-Staaten belegt Deutschland laut Statistischem Bundesamt den vierten Platz. Auf dem ersten Rang dieser Liste steht Schweden, das mit einem Prozent den geringsten Anteil an Offlinern hat; es folgen die Niederlande mit 3 Prozent und Frankreich mit 5 Prozent. Im EU-Durchschnitt sind es laut Statistischem Amt der Europäischen Union Eurostat 8 Prozent.

Balkendiagramm zu "Offliner"-Zahlen in den EU-Staaten (Bild: Statistisches Bundesamt)

In Griechenland ist mit 20 Prozent der Anteil der Offliner am höchsten. In Bulgarien waren im vergangenen Jahr 17 Prozent offline und in Portugal 16 Prozent.

Weltweit ein Drittel offline

Weltweit hat ein Drittel der Bevölkerung keinen Zugang zum Internet. Im Jahr 2021 hatten Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) ungefähr 2,9 Milliarden Menschen auf der Welt noch nie das Internet genutzt – ungefähr 37 Prozent der Weltbevölkerung. Im Vergleich zu 2019 ist der Anteil der weltweit nicht über einen Internetzugang verfügenden Menschen um 9 Prozent gesunken.

Lesen Sie auch Internetzugang 2021 weltweit seltener erschwinglich

(mack)