Statistisch hat jeder fünfte Deutsche eine eigene ".de"-Domain

Eine Viertelmillion neue registrierte ".de"-Domains verzeichnet die zentrale Domain-Registrierungsstelle denic 2020. Das gab sie jetzt in ihrer Statistik über das vergangene Jahr bekannt.

Es gibt 15,2 Millionen ".de"-Domains

Ein Blick auf die Details zeigt: Bis zum Stichtag am 31. Dezember 2020 sind in den 401 deutschen Städten und Kreisen insgesamt 15,2 Millionen Domains verzeichnet. Statistisch betrachtet hat jeder fünfte Einwohner der Bundesrepublik eine ".de"-Domain registriert.

Absolute Domain-Zahlen in Deutschland. (Bild: denic)

Unter den Top 20 der Städte und Kreise mit den meisten Domains befinden sich Berlin, München und Hamburg. Mit 988.795 ".de"-Domains liegt Berlin deutlich vor allen Großstädten Deutschlands. Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover folgt an siebter Stelle mit rund 240.000 Domain-Registrierungen.

Die meisten Domain-Inhaber stammen aus NRW

Im Regionalvergleich weist der Süden Deutschlands ein stärkeres Domänen-Wachstum auf als der Norden. Die meisten Domains sind in Nordrhein-Westfalen (3.303.069) erfasst.

Zu der insgesamt 15,1 Millionen Domains kommen fast 1,5 Millionen weitere ".de"-Domains von Inhabern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben. Ausländische ".de"-Domain-Inhaber stammen aus der ganzen Welt: Sie leben zum Teil in den Vereinigten Staaten (23 Prozent), in den Niederlanden (13 Prozent) oder in der Russischen Föderation (9 Prozent).

(mig)