Statt E3: Summer Game Fest 2022 im Live-Kommentar ab 20 Uhr

Alles ist anders in der Spielewelt 2022. Spieleentwickler arbeiten nicht mehr Monate an ihren Kreationen, um sie auf der E3 des jeweiligen Jahres hochglanzpoliert vorstellen zu können. Durch die Pandemie und Homeoffice-Regelungen hat sich das alles verändert. Aber auch der Spielemarkt generell hat sich gewandelt.

Mehr Live-Service-Spiele wie "Fortnite", "Apex Legends" oder "Diablo Immortal" binden die Entwickler das komplette Jahr, ohne dass Ressourcen für Neuentwicklungen frei sind. Und doch sollen auch vollkommen neue Spiele am Abend in Los Angeles gezeigt werden. Geoff Keighley hat als E3-Alternative zum Summer Game Fest 2022 eingeladen.

Was können wir erwarten?

Die Liste an Partnern des Summer Game Fest 2022 ist lang. So sind neue Informationen zum kommenden "Call of Duty: Modern Warfare 2" garantiert. Ebenfalls soll "The Callisto Protocol", neues zu "Cuphead" und "Gotham Knights" gezeigt werden. Als Stargast wurde Dwayne "The Rock" Johnson angekündigt. Es soll News, Gameplay und jede Menge Trailer geben.

Unter den möglichen Überraschungen am Abend könnte der erste DLC (Downloadable Content) zum bisher größten Spiel des Jahres 2022, "Elden Ring" gezeigt werden. Neue Szenen zum kommenden "Return to Monkey Island" sind ebenfalls gut vorstellbar. Weniger wahrscheinlich sind Neuigkeiten zu "Zelda: Breath of the Wild 2" von Nintendo, "God of War: Ragnarok" von Sony oder "Starfield" von Bethesda. Diese Spiele dürften bei individuellen Veranstaltungen in den kommenden Monaten ins Rampenlicht rücken.

Ab 19:50 Uhr wird Michael Wieczorek (@avavii) die Präsentation live über das hier eingebettete Youtube-Video und auf Twitch.tv/heiseonline übertragen und kommentieren.

Berichterstattung 2022 von heise online

Die E3 2022 findet aufgrund der Covid-19-Pandemie und Finanzierungssorgen der Veranstalter nicht statt. Stattdessen gibt es erneut das Summer Game Fest, organisiert von Geoff Keighley. Wer die neuen Spiele am späten Abend oder tief in der Nacht nicht alleine anschauen möchte, kann E3-Veteran Michael Wieczorek im Chat Gesellschaft leisten. Einzelmeldungen mit Neuigkeiten und Trailern gibt es wie gewohnt auf heise online. Des Weiteren werden wir im Verlauf der kommenden Tage die folgenden Events live kommentieren:

- Summer Game Fest: Donnerstag, 9. Juni 2022, 20 Uhr

- Xbox Showcase: Sonntag 12. Juni 2022, 19 Uhr

- PC Gaming Showcase: Sonntag 12. Juni 2022, 21:30 Uhr

