Steam Deck: Generalüberholte Modelle gibt es vergünstigt

Valves Mobilkonsole Steam Deck kann man jetzt auch generalüberholt kaufen. Die runderneuerten Reparaturgeräte wurden laut Valve auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und "mit über 100 Tests" umfassend geprüft. Dazu gehören Prüfungen der Anschlüsse, des Audio-Systems und des Bildschirms.

Auch der Zustand des Akkus wird bei den generalüberholten Geräten geprüft, was einwandfreie Funktion und Langlebigkeit gewährleisten soll. Die generalüberholten Steam Decks bietet Valve auf einer speziell eingerichteten Website an.

Mit dem Kauf eines generalüberholten Gerätes kann man ordentlich sparen: Die kleinste Version mit 64 GByte Speicherplatz kostet 340 Euro im Vergleich zu regulär 420 Euro. In den teureren Ausführungen liegt die Ersparnis noch höher: Die mittlere Variante (256 GByte) kostet generalüberholt 440 statt 550 Euro, die größte Version mit 512 GByte Speicherplatz und entspiegeltem Glas 540 statt 680 Euro.

"Geringfügige Gebrauchsspuren"

"Alle generalüberholten Geräte erfüllen die Leistungsanforderungen neuer Geräte aus dem Einzelhandel oder übertreffen diese sogar", schreibt Valve. "Geringfügige Gebrauchsspuren" seien zwar zu erwarten, allerdings sollen die Geräte ein zuverlässiges Spielerlebnis garantieren.

Valve betreibt bereits Reparaturzentren, um fehlerhafte oder beschädigte Steam Decks wieder auf Vordermann zu bringen. Von Defekten betroffene Kundinnen und Kunden sollen sich an den Support wenden, der den Versand an ein Reparaturzentrum einleiten kann. Defekte, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, können laut Valve ebenfalls in den Reparaturzentren behoben werden – gegen eine Gebühr.

Alternativ kann man sein Steam Deck auch selbst reparieren. Ersatzteile gibt es bei den Spezialisten von iFixit zu kaufen. Das Portal bewertet die Reparierbarkeit des Hybrid-PCs als gut: "Für eine Handheld-Spielekonsole, die sicherlich überall hin mitgenommen wird, in Rucksäcke gestopft wird und von Hand zu Hand wandert, ist Reparierbarkeit eine besonders wichtige Eigenschaft. Valve hat nicht alle unserer Wünsche erfüllt – aber das Steam Deck hat es auf beachtliche 7 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index gebracht", schreibt iFixit in seinem Test.

