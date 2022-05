Steam Deck: Valve macht Lüfter per Software-Update leiser

Valve verbessert per Software-Update die Lüfter seines Steam Decks: Die neue Firmware-Version des Mobil-PCs implementiert neue Lüfterkurven, die in der Praxis für einen leiseren Betrieb sorgen sollen. Besonders unter geringer Last sollen sich die Lüfter des Steam Decks künftig leiser verhalten.

Zuvor hat Valve die neuen Lüfterkurven mehrere Wochen lang in der Beta-Version seines SteamOS getestet. In der Beta konnte heise online positive Erfahrungen sammeln: Bei weniger anspruchsvollen Spielen wie "Dead Cells" war der Lüfter mit dem Beta-Update nicht mehr störend, in den Menüs sogar unhörbar.

Die Lüfterdrehung skaliert also bei weniger leistungshungrigen Nutzungsszenarien besser nach unten als in der Release-Version der SteamOS-Software. Die lauten Lüfter gehörten zu den größten Kritikpunkten am Steam Deck. Unter Volllast könnte heise online bis 1,7 Sone messen – so laut wie eine PS4 Pro. Vor allem aber störte, dass die Lüfter auch bei leichtem Betrieb laut surrten. Selbst beim Youtube-Gucken drehten die Lüfter beispielsweise noch zu 0,4 Sone hoch – das sollte mit dem neuen Update nicht mehr passieren.

Display auf 40 Hertz stellen

Ebenfalls Teil der neuen Firmware ist ein 40-Hertz-Modus für das Display. Der ist praktisch, wenn man einen gesunden Kompromiss zwischen leistungshungrigen 60 Hertz und langsamen 30 Hertz sucht. Wie Valve in seinem Blog-Eintrag zum neuen Update für das Steam Deck anmerkt, bedeuten 40 Bilder pro Sekunde eine Frametime von 25 Millisekunden. Jedes einzelne Bild bleibt also 25 Millisekunden stehen, das liegt genau zwischen 60 FPS (16,6 Millisekunden) und 30 FPS (33,3 Millisekunden).

Damit 40 Bilder pro Sekunde aber flüssig dargestellt werden können, muss das üblicherweise auf 60 Hertz gestellte Display manuell auf 40 Hertz gedrosselt werden. Mit dem neuen Update ist das möglich, sogar während des Spielens. Schließlich soll das Steam Deck mit dem jüngsten Update noch etwas lauter werden als zuvor, verspricht Valve.

