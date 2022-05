Steam Deck: iFixit lobt Reparierbarkeit und verkauft Ersatzteile

Valves Mobil-PC Steam Deck punktet bei den Reparatur-Experten von iFixit: "Für eine Handheld-Spielekonsole, die sicherlich überall hin mitgenommen wird, in Rucksäcke gestopft wird und von Hand zu Hand wandert, ist Reparierbarkeit eine besonders wichtige Eigenschaft. Valve hat nicht alle unserer Wünsche erfüllt – aber das Steam Deck hat es auf beachtliche 7 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index gebracht", schreibt iFixit in seinem Test.

iFixit hat eine Partnerschaft mit Valve geschlossen und bietet Original-Ersatzteile für das Steam Deck an. Kaufen kann man etwa die üblichen Verschleißteile wie einen Akku für 90 Euro und Analog-Sticks für 20 Euro. Mit manchen der Teile kann man sein Steam Deck auch manuell aufwerten: Beispielsweise bietet iFixit den entspiegelten Bildschirm zum Kauf an, der üblicherweise dem 512-GByte-Modell des Steam Decks vorbehalten bleibt. Für 95 Euro können Bastlerinnen und Bastler das neue Display manuell auch in die günstigeren Modelle einbauen. Begleitet werden die Ersatzteile von Anleitungen, die den Austausch Schritt für Schritt dokumentieren.

Im Übersichtsartikel zur Reparatur des Steam Decks lobt iFixit unter anderem die modulare Bauweise des Steam Decks. Die Thumbsticks, die bei Konsolen und zugehörigen Controllern zu den am häufigsten defekten Bauteilen gehören, seien einfach als komplettes Modul austauschbar. Positiv erwähnt wird außerdem, dass das Gehäuse nur mit einfachen Kreuzschlitzschrauben und Clips zusammengehalten wird und das Display-Kabel nicht fest mit dem Display verbunden ist.

Der Austausch der Thumbsticks ist beim Steam Deck laut iFixit vergleichsweise simpel. (Bild: iFixit)

Akkutausch "schwierig"

Bemängelt wird dagegen die Erreichbarkeit des Akkus: Er sei mit Klebstoff fest im Gehäuse verankert und unter mehreren Flex-Kabeln begraben. Um den Akku auszubauen, müsse man den Klebstoff daher mit Hitze lösen oder Kraft anwenden. Den Akkuaustausch bewerten die Reparatur-Profis von iFixit daher als "schwierig". Sie kritisieren außerdem, dass der USB-C-Anschluss des Steam Decks ein fester Teil des Mainboards ist und somit nicht separat ausgetauscht werden kann.

Dennoch sei Valve der Spielkonsolen-Konkurrenz "um Längen voraus", schreibt iFixit: "Wir sind zuversichtlich, dass sich auch andere Hersteller von Spielekonsolen einiges bei Valve abgucken werden." Die vorgeschlagegenen Verbesserungen könne Valve außerdem bei einer kommenden Version des Steam Decks umsetzen.

Lesen Sie auch Valve Steam Deck im Test: Mobile Spielkonsole auch als Linux-PC nutzen

iFixit gilt als führender Anbieter von Reparaturanleitungen und Ersatzteilen im Netz. Das Unternehmen arbeitet mit vielen Herstellern zusammen, um Original-Ersatzteile verkaufen zu können. Neben Valve gehören unter anderem auch Motorola, Samsung und Google zu den Partnern von iFixit.

(dahe)