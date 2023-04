Steam: Overlay-Elemente lassen sich künftig anpinnen

Valve hat neue Overlay-Funktionen für seine Spieleplattform Steam vorgestellt. Abgesehen vom neuen Design bringt das Update eine Notiz-App und die Möglichkeit, Overlay-Fenster anzupinnen. Die neuen Features stehen Nutzern zur Verfügung, die das jüngste Beta-Update von Steam herunterladen.

Das Overlay von Steam lässt sich innerhalb eines Spiels durch die Tastenkombination Shift+Tab aufrufen. Es zeigt in der neuen Beta-Version Elemente wie Achievement-Fortschritte, Freundeslisten und Chats in einem frischen Design an. Neu ist eine Leiste am unteren Bildschirmrand, über die sich verschiedene Elemente aufrufen lassen.

Dazu gehört die neue Notizen-App: Mit ihr kann man sich selbst Notizen anlegen, die auf Spielbasis gesichert werden – Notizen, die über das Overlay in "Factorio" angelegt werden, tauchen also nicht in anderen Titeln auf. Die Notizen werden in der Cloud gesichert, können also auch auf anderen Wiedergabegeräten aufgerufen werden. Über die Übersichtsseite des Spiels können User Notizen ebenfalls anlegen, ansehen und bearbeiten, wenn sie gerade nicht spielen.

Die neuen Steam-Notizen werden für das jeweilige Spiel gespeichert und können per Pin-Funktion während des Spielens angesehen werden. Bearbeiten kann man sie auch auf der Übersichtsseite in der Steam-Bibliothek. (Bild: heise online)

Praktisch ist diese Funktion etwa für komplexe Simulationen oder Titel wie "Elden Ring", die keinen eigenen Quest-Log mitbringen. Besonders sinnvoll sind die Notizen im Zusammenhang mit einer weiteren neuen Funktion, die das Update mit sich bringt: Bestimmte Overlay-Fenster können jetzt angepinnt werden. Üblicherweise kann man mit geöffnetem Overlay nämlich nicht aktiv spielen. Angepinnte Fenster bleiben aber an Ort und Stelle, wenn das restliche Overlay wieder geschlossen wird. So behält man diese Fenster beim Zocken im Blick.

Video im Overlay schauen

Diese angepinnten Fenster lassen sich in ihrer Größe einstellen, frei platzieren und in ihrer Deckkraft anpassen, damit sie den Spieleindruck auf Wunsch weniger stören. Neben dem Notizen-Fenster kann beispielsweise auch ein Browser-Fenster angepinnt werden. Darüber können Nutzer während des Spielens sogar Videos ansehen, schreibt Valve in der Ankündigung der neuen Features. Das Spiel merkt sich angepinnte Fenster: Sie stehen beim nächsten Spielstart wieder genau da, wo sie beim letzten Mal waren.

Mit dem neuen Overlay lassen sich Browser-Fester anpinnen. So kann man während des Spielens beispielsweise Youtube-Videos angucken. (Bild: heise online)

Die neuen Overlay-Features sind Teil der jüngsten Beta-Version von Steam. Wer sie ausprobieren möchte, muss sich dafür registrieren. Das geht einfach in der Steam-Oberfläche: Über Einstellungen>Accounts wählt man "Steam Beta Update" im Dropdown-Menü bei "Beta-Teilnahme" aus. Nach dem Neustart des Programms sind die neuen Features aktiviert.

(dahe)