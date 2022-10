Steam: Neugestaltete Mobil-App bringt Login per QR-Code

Valve hat der angestaubten Mobil-App von Steam ein umfangreiches Facelift verpasst: Die neue Version der Mobilanwendung kommt mit überarbeitetem Layout, mehr Sicherheitsfunktionen und der Möglichkeit, den Download von Spielen auf dem PC vom Handy aus anzustoßen.

Die Handy-App von Steam funktioniert künftig als Login-Zentrale für das Steam-Konto. Die neue Zwei-Faktor-Authentifizierung in der App soll den Account absichern: Wer sich auf einem neuen PC anmeldet, muss in der App künftig nur noch auf "genehmigen" drücken – oder auf "ablehnen", wenn sich ein Unbefugter Zugriff verschaffen will.

Zusätzlich kann man in der Mobil-App von Steam nun bereits autorisierte Geräte verwalten. Neu ist die Möglichkeit, sich per QR-Code anzumelden. Am PC zeigt das Login-Fenster von Steam nun einen Code an, der flott vom Handy gescannt werden kann, um den Login zu autorisieren. Das erspart das Eintippen von Nutzername und Passwort. Damit man auch den richtigen Login-Versuch absegnet, zeigt die App eine Bestätigungsseite mit zusätzlichen Details an, darunter den groben Ort des Login-Geräts.

Lesen Sie auch Steam Deck: Schnellere Lieferung und offizielles Dock

Remote-Downloads aus der App

Praktisch ist die Möglichkeit, Downloads nun auch aus der Ferne anstoßen zu können: In der Steam-App navigiert man dazu zur Bibliothek, wählt ein Spiel aus und klickt auf "Remote Download". Voraussetzung ist, dass der entsprechende Rechner eingeschaltet und man dort bereits eingeloggt ist. Auch deinstallieren kann man Spiele über diese Funktion.

Die App Steam Mobile kann unter Android und iOS heruntergeladen werden, das aktuelle Update ist unter Android etwa 50 MByte groß. Alternativ kann eine APK direkt heruntergeladen werden. Valve hat außerdem ein Update für die App Steam Chat veröffentlicht, das mit einer Reihe von Fehlerbehebungen kommen soll.

(dahe)