Über zehn Millionen: Neuer Spielerrekord auf Steam

Am 7. Januar spielten über 10 Millionen Personen über Steam gleichzeitig Videospiele. Diesen neuen Rekord hat die unabhängige Analyse-Plattform SteamDB vermeldet. Demnach war es das erste Mal in der Geschichte der PC-Plattform, dass derart viele User zum gleichen Zeitpunkt auf Steam gespielt haben.

Am Samstag waren außerdem 32 Millionen Steam-User gleichzeitig online – auch das ist laut SteamDB ein Rekord. Zum Vergleich: Die Schwelle von 20 Millionen gleichzeitigen Online-Usern nahm Steam laut SteamDB vor knapp drei Jahren. Damals waren knapp 6,5 Millionen zum Spitzenzeitpunkt in einem Spiel.

In der Zwischenzeit konnte sich die Spieleplattform von Valve also noch einmal deutlich steigen. Das ist auch bemerkenswert, weil die damaligen Rekordzahlen von 2020 durch die Coronapandemie und damit verbundene weltweite Lockdown-Maßnahmen begünstigt waren.

Dauerbrenner auf 1 und 2

Die derzeit meistgespielten Titel auf Steam sind die Valve-Eigenentwicklungen "Counter-Strike: Go" und "Dota 2" – beide Titel belegten schon bei User-Rekord 2020 die Top-Ränge. Auf sie folgt heute mit "Goose Goose Duck" ein 2021 veröffentlichter Mehrspieler-Titel, der an "Among Us" erinnert. "PUBG" und "Lost Ark" vervollständigen die Top 5 der aktuellen Steam-Charts laut SteamDB. Andere beliebte Titel wie "League of Legends", "Fortnite" und "Minecraft" werden auf Steam nicht angeboten und fließen damit nicht in die Statistik ein.

Steam ist die größte PC-Spieleplattform der Welt. Ein Großteil der Nutzer spielt in den USA, mit einem Nutzeranteil von über zehn Prozent ist aber auch der chinesische Markt von großer Bedeutung. Betreiber Valve bietet seit dem vergangenen Jahr mit dem Steam Deck einen Mobil-PC an, auf dem auch unterwegs PC-Spiele gezockt werden können. Bisher hat Valve keine Verkaufszahlen des Steam Deck veröffentlicht.

(dahe)