Steam: Valve erklärt Umgang mit KI-Inhalten

Valve sperrt Spiele mit KI-Inhalten von seiner Spieleplattform Steam aus, die eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Das teilte das Unternehmen mehreren US-Medien mit, nachdem in den sozialen Medien Diskussionen über Valves Umgang mit KI-Assets in Videospielen laut geworden waren.

"Wir lernen weiterhin über KI, die Möglichkeiten, wie sie in der Spieleentwicklung eingesetzt werden kann, und wie wir sie in unseren Prozess zur Überprüfung von Spielen einbeziehen können", schreibt Valve in einem Statement an IGN. Grundsätzlich wolle man so viele Spiele wie möglich auf Steam veröffentlichen. Es sei aber schwierig, bei KI genau zu wissen, ob ein Entwickler auch wirklich die Rechte an Inhalten hat.

Sorge um Trainings-Daten

"Die Einführung von KI kann es manchmal schwieriger machen, nachzuweisen, dass ein Entwickler ausreichende Rechte an der Nutzung von KI zur Erstellung von Inhalten, einschließlich Bildern, Text und Musik, hat." Besonders schwierig sei es nachzuvollziehen, ob ein Entwickler die Rechte an den Daten hat, die zum Trainieren der KI-Modelle benutzt wurden. "Es liegt in der Verantwortung des Entwicklers, sich zu vergewissern, dass er über die entsprechenden Rechte verfügt, um sein Spiel zu veröffentlichen."

Valve betont, sich an geltendes Recht zu halten – gesteht aber ein, dass die Gesetze erst am Anfang stünden. "Wenn sich diese Gesetze und Richtlinien entwickeln, wird sich auch unser Prozess ändern", schreibt Valve. Zuvor hatte Valve meheren Entwicklern E-Mails mit der Information geschickt, dass ihr Spiel wegen seiner KI-Inhalte gelöscht werde. Viele hatten das so interpretiert, dass Valve grundsätzlich alle Titel mit KI-generierten Inhalten von seiner Spieleplattform entfernt.

KI-Werkzeuge sind in der Spielebranche lägst angekommen: Unternehmen wie Activision Blizzard nutzen generative KI, um Illustrationen zu Spielen wie "World of Warcraft", "Diablo" und "Overwatch" zu basteln. Zuletzt hatten die Entwickler der Spieleplattform Unity zwei Tools vorgestellt, die mithilfe von KI bei der Spieleentwicklung helfen können.

