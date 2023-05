Neue Steam-Funktion: "Dead Space" kann gratis ausprobiert werden

Die Vollversion des "Dead Space"-Remakes 90 Minuten probespielen – eine neue Steam-Funktion macht es möglich. Steam-User können "Dead Space" damit anderthalb Stunden gratis ausprobieren, ohne im Voraus Geld zahlen zu müssen. Es ist das erste Mal, dass Steam ein solches Feature anbietet.

Derzeit scheint es die 90-Minuten-Testversion ausschließlich bei "Dead Space" zu geben. Unklar ist also, ob es sich um eine spezielle Kooperation zwischen Entwickler EA und Steam-Betreiber Valve handelt. Die Funktion an sich könnte grundsätzlich aber auch bei weiteren Spielen angeboten werden, zumal Valve nun die dafür nötige Technik implementiert hat. Auf der Store-Seite von "Dead Space" wird der Button "Jetzt Spielen" angezeigt. Ein Klick darauf führt direkt zur Installation, das Feld informiert außerdem über die verbleibende Spielzeit.

Der Button im Steam-Client, über den man "Dead Space" 90 Minuten lang gratis ausprobieren kann. (Bild: heise online)

Rückerstattungen innerhalb von zwei Stunden

Schon zuvor gab es diverse Möglichkeiten, Spiele auf Steam auszuprobieren. So ist es bei Steam prinzipiell möglich, Spiele mit einer Spielzeit von weniger als zwei Stunden zurückzugeben. Das hat für Gamer allerdings den Nachteil, dass sie das Geld für den Kauf vorerst auslegen müssen. Die Rückerstattung muss in diesem Fall außerdem über den Steam-Support abgeschlossen werden, was mit Wartezeit verbunden sein kann. Zu einigen Steam-Spielen lassen sich zudem speziell zugeschnittene Demos herunterladen, die in der Regel ebenfalls kostenlos sind. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Vollversion, sondern um eingeschränkte Fassungen.

Lesen Sie auch Steam: Overlay-Elemente lassen sich künftig anpinnen

Die Möglichkeit, Spiele vorab auszuprobieren, ist auch aus technischen Gründen praktisch: Ob ein Spiel auf der eigenen Hardware vernünftig läuft, ist gerade für PC-Spieler schwer abzuschätzen. Immer wieder erscheinen Spiele, die auf dem Rechner mit großen technischen Problemen zu kämpfen haben – zuletzt etwa "Star Wars: Jedi Survivor" und "Redfall".

Das Remake von "Dead Space" gehört nicht dazu. Es wurde Anfang des Jahres für PC und Konsolen veröffentlicht und bekam gute Kritiken. Bei Steam empfehlen den Horror-Shooter 92 Prozent aller Spieler.

(dahe)