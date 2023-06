Spieleplattform: Steam bekommt frisches Design und praktische Features

Ein umfassendes Update für die Spieleplattform Steam steht zum Download bereit. Es umfasst überarbeiteten Code, ein frisches Design und praktische neue Features für die größte PC-Spieleplattform der Welt. Die Updates wurden seit Monaten im Beta-Branch von Steam getestet und stehen nun allen Nutzern als Stable Release zur Verfügung.

Ein wichtiges Update findet unter der Haube statt: Entwickler Valve hat den Desktop-Client, den Big-Picture-Modus für Fernseher und das Steam-Deck-OS auf eine gemeinsame Code-Basis gestellt. Das soll die künftige Entwicklung neuer Funktionen beschleunigen und sicherstellen, dass einige Features der Desktop-Version auch auf dem Steam Deck funktionieren. Zu den weiteren technischen Neuerungen gehört die Möglichkeit, auch auf macOS und Linux die Hardwarebeschleunigung für Steam zu aktivieren.

Sofort ins Auge sticht nach dem Update dagegen das neue Design von Steam. Dialogfenster, Menüs, Schriftarten und Farben wurden laut Valve überarbeitet. Das Ergebnis ist ein weitgehend neuer Look, der wesentlich moderner wirkt als das altgediente Steam-Design.

Neues Overlay

Grundlegend überarbeitet wurde das Overlay, das sich während des Spielens mit der Tastenkombination Shift+Tab aufrufen lässt. Neu ist darin eine Leiste am unteren Bildschirmrand, über die sich verschiedene Elemente aufrufen lassen. Dazu gehört die neue Notizen-App: Mit ihr kann man sich selbst Notizen anlegen, die auf Spielbasis gesichert werden – Notizen, die über das Overlay in "Factorio" angelegt werden, tauchen also nicht in anderen Titeln auf. Die Notizen werden in der Cloud gesichert, können also auch auf anderen Wiedergabegeräten aufgerufen werden.

Einige der neuen Overlay-Fenster lassen sich anpinnen und bleiben auch beim Spielen aktiv. (Bild: heise online)

Notizen, Guides, Diskussionen, Errungenschaften und der Webbrowser können jetzt angepinnt werden. Üblicherweise kann man mit geöffnetem Overlay nämlich nicht aktiv spielen. Angepinnte Fenster bleiben aber an Ort und Stelle, wenn das restliche Overlay wieder geschlossen wird. Diese angepinnten Fenster lassen sich in ihrer Größe einstellen, frei platzieren und in ihrer Deckkraft anpassen, damit sie den Spieleindruck auf Wunsch weniger stören.

(dahe)