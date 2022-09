Steamforged Games: "Elden Ring" wird zum Brettspiel

FromSoftwares "Elden Ring" wird zum Brettspiel: Die britische Firma Steamforged Games hat sich die Rechte für eine Board-Game-Umsetzung gesichert und ihr Projekt nun auf Kickstarter angekündigt. Unklar ist aktuell, wie viel das "Elden Ring"-Brettspiel kosten soll und wann es marktreif wird.

Steamforged Games hat schon mehrfach mit FromSoftware zusammengearbeitet, um die notorisch schweren Actionspiele des japanischen Kult-Entwicklerstudios als Board Game umzusetzen. Ein "Dark Souls"-Brettspiel des Unternehmens kostet etwa 130 Euro, und kann mit zahlreichen Erweiterungspacks ausgebaut werden. Darüber hinaus hat Steamforged Games Brettspiele zu Videospielen wie "Horizon Zero Dawn", "Resident Evil" und "Devil May Cry" im Angebot.

In der Brettspielumsetzung von "Elden Ring" besuchen Spielerinnen und Spieler die Zwischenlande aus dem Actionspiel, wo es laut Steamforged "kultige Locations" und "bekannte Gegner und Figuren" zu besuchen gibt. Spielen kann man entweder alleine oder mit bis zu drei weiteren Personen. Für das Kampfsystem, das den Kern des Videospiels ausmacht, verspricht Stormforged ein "intelligentes" System ohne Würfel, bei dem es auf die richtige Strategie ankommen soll. Dabei sollen Spielerinnen und Spieler ihr Vorgehen auf die jeweiligen Gegner anpassen, als Beispiel werden ein Godrick-Soldat und Godrick der Verpflanzte genannt – auch hier orientiert sich Stormforged also nah am Spiel von FromSoftware.

"Elden Ring" 16,6 Millionen Mal verkauft

"Elden Ring" ist der bislang größte Erfolg des renommierten japanischen Spielestudios, bis zum August wurde das Open-World-Spiel 16,6 Millionen Mal verkauft. Bekannt ist FromSoft, wie die Fans es nennen, für Third-Person-Actionspiele mit hohem Schwierigkeitsgrad. Die "Dark Souls"-Titel des Studios prägten ein Genre und kultivieren eine engagierte Fanbasis. Sie sind innerhalb der Branche außerordentlich einflussreich und haben zahlreiche Nachahmer inspiriert, darunter etwa "Star Wars Jedi Fallen Order", "The Surge" und "Nioh".

Wegen des Erfolgs von "Elden Ring" haben zuletzt mehrere Tech-Firmen weiter in FromSoftware investiert: Gemeinsam haben Sony und Tencent jüngst 30 Prozent der Anteile am japanischen Videospielentwickler gekauft. Sony kauft dabei 14,09 Prozent der Anteile, Tencent über seine Tochterfirma Sixjoy 16,25 Prozent der Anteile.

(dahe)