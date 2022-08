Steelrising, Evil West, WoW Classic: WOTLK: Neue PC-Spiele im September 2022

Der September lässt kaum Spieler-Wünsche offen. Mit Steelrising geht ein besonderer Vertreter der Soulslike-Spiele an den Start, während das Wildwest-Actionspektakel Evil West unterhaltsame Ballerorgien verspricht. Etwas ruhiger, aber ebenso spannend soll das Remake des Stealth-Actionspiels Commandos 3 HD ausfallen. Fans von Online-Rollenspielen werden mit dem Comeback des Lichkönigs in WoW Classic: Wrath Of The Lich King bedient.

Steelrising

Das Action-RPG Steelrising geht am 08. September 2022 für den PC und die gängigen Konsolen an den Start. Steelrising spielt während der Französischen Revolution in einer alternativen Zeitlinie und lässt Spieler in die Rolle der mechanischen Leibwache Aegis schlüpfen, die in Marie-Antoinettes Diensten steht. Der französische König Louis XVI. und seine Armeen versuchen mit aller Macht, die Revolution zu zerschlagen, während Aegis sich den Roboterhorden quasi im Alleingang entgegenstellt.

Trailer zu Steelrising (Quelle: PlayStation)

Wenngleich die Spielewelt als besonderes Merkmal heraussticht, so erinnern einige Gameplay-Elemente stark an die Dark-Souls-Spiele, vor allem wenn es um die Charakterentwicklung, das Verbessern von Fähigkeiten oder das Kampfsystem geht. Darüber hinaus können Spieler sich mithilfe eines Greifhakens auch über den Dächern von Paris unentdeckt fortbewegen.

Evil West

Evil West ist ein Third-Person-Actionspiel, das am 20. September 2022 erscheint. In den Cowboystiefeln eines Wildwest-Superhelden gilt es Wildwest-Schurken, Vampiren und anderen, blutrünstigen Kreaturen den Garaus zu machen, die in die grenznahen Weststaaten der USA einfallen. Ebenso blutrünstig wie die Bösewichte ist auch das Gameplay: Wirkungsvolle Nahkampf-Kombos und effektreiche Schieß-Orgien mit Revolver und Repetiergewehr subtrahieren Körperteile von menschlichen und nicht menschlichen Gegnern.

Trailer zu Evil West (Quelle: Focus Entertainment)

Eine Singleplayer-Story rahmt das ganze Spektakel ein, auch wenn sie keinen besonderen Tiefgang hat. Dafür begeistert das rasante Spielgeschehen, das im Verlauf mit immer größeren Gegner-Horden und starken Boss-Gegnern daherkommt, wofür das Aufwerten von Spezialfähigkeiten und Waffen unumgänglich wird. Wer die Wildwest-Action nicht allein genießen möchte, kann auf den Koop-Modus zurückgreifen und den Schurken gemeinsam mit Freunden zu Leibe rücken.

WoW Classic: WOTLK

Nachdem WoW Classic und WoW Classic: The Burning Crusade dafür sorgten, dass in den vergangenen Jahren einige Spieler nicht nur aus Nostalgie-Gründen zu World of Warcraft zurückkehrten, soll ab dem 27. September 2022 WoW Classic: Wrath Of The Lich King die Fans erneut begeistern. WOTLK gilt bis heute als eines der beliebtesten WoW-Addons. Das liegt unter anderem an Nordend, dem Gebiet, das mit der Erweiterung Einzug in die WoW-Welt erhielt, sowie den tollen Dungeons und der Todesritter-Klasse, die bis heute in den Top-5 der meistgespielten Klassen weilt.

Trailer zu WoW Classic: WOTLK (Quelle: World of Warcraft DE)

WOTLK brachte außerdem die Raid-Instanz Naxxramas zurück ins Spiel, die zu Classic-Zeiten mit 40 Spielern zu bestreiten war und ihre Tore in der überarbeiteten Variante für 10er- und 25er-Gruppen öffnet. Das Highlight des Addons ist natürlich die Eiskronenzitadelle, der Sitz des Lichkönigs und gleichzeitig eine der besten Raid-Instanzen, die das Spiel zu bieten hat.

Diese und weitere Neuerscheinungen September haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Gerda: A Flame In The Winter Adventure Windows, Switch 01.09. JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Beat 'em up Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 02.09. Lego Brawls Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 02.09. Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness Action-RPG Windows, PS4,Switch 02.09. The Last Of Us: Part I The Last Of Us: Part I Windows, PS5 02.09. (für PC nicht bestätigt) Circus Electrique Taktik-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 06.09. Disney Dreamlight Valley Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 06.09. Nine Noir Lives Adventure Windows 07.09. NBA 2K23 Sportspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 08.09. Steelrising Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 08.09. Isonzo Shooter Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 13.09. Sunday Gold Strategie-RPG Windows 13.09. Metal: Hellslinger Musik-Shooter Windows, PS5, Xbox Series 15.09. Wayward Strand Adventure Windows 15.09. Evil West Third-Person-Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 20.09. Soulstice Action-RPG Windows, PS5, Xbox Series 20.09. Potion Permit RPG-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 20.09. Bau-Simulator Simulation Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 20.09. Serial Cleaners Stealth-Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 22.09. The DioField Chronicle JRPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 22.09. No Place For Bravery Indie-Adventure Windows, Switch 22.09. Deliver Us Mars Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 27.09. WoW Classic: WOTLK MMORPG Windows 27.09. The Legend Of Heroes: Trails From Zero JRPG Windows, PS4, Switch 27.09. Airoheart Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 30.09. Commandos 3: HD Remaster Stealth-Action Windows September Rin: The Last Child Action Windows September Swordship Acrcade-Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch September The Courier Action-Adventure Windows, PS5, Xbox Series, Switch September

