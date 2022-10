Tiktok Stemdrop: Mit eigenen Versionen von Songs berühmt werden

Mit der Intiative "StemDrop – A Song for the World" stellen verschiedene Künstler für die Community Songs zur Entwicklung eigener Song-Versionen zur Verfügung. Aus Teilstücken der Lieder sollen neue Versionen werden. Nutzerinnen und Nutzer von TikTok bekommen einen exklusiven Zugang zu Musik-Stems verschiedener Künstler.

TikTok weitet damit seine Aktivitäten im Musik-Bereich weiter aus. Auch Musik-Streaming wird seit einer Weile weltweit angeboten. Mit Stemdrop sollen nun die Nutzerinnen und Nutzer aktiv in die Erzeugung neuer Songs eingebunden werden. Der Dienst wird von TikTok als "Evolution" in der globalen musikalischen Zusammenarbeit angekündigt und soll eine Plattform für Talente, Kunst und Kreativität sein. Über Stemdrop sollen dann auch aufstrebende Talente mit "einigen der bekanntesten Songwriter*innen" zusammenarbeiten" können und selbst berühmt werden, teilte TikTok in seiner Pressemeldung mit.

Musik zerstückelt und neu gemixt

Bei einem Musikstem handelt es sich um einzelne Instrumente und Tracks, wie beispielsweise Schlagzeug-, Bass- oder Gesangsspuren. Diese können mit Hilfe des Stemdrop Mixer auf TikTok oder als Download auch mit anderer Software bearbeitet werden. Aus den einzelnen Bestandteilen des Songs könnten "Kreative jedes Niveaus" durch das Hinzufügen individueller Effekte und Experimentieren mit unterschiedlichen Melodien ihre eigene Version des Songs erstellen und hochladen.

Zum Start am 26. Oktober soll ein 60-sekündiger Ausschnitt aus der neuen Single "Red Lights" von Max Martin in Zusammenarbeit mit Savan Kotecha und Ali Payami exklusiv auf TikTok veröffentlicht werden – dort dürften die Künstler wohl bekannt sein. Stemdrop ist das Ergebnis einer Kollaboration zwischen SYCO Entertainment, der Universal Music Group, Republic Records, Samsung und TikTok.

(imst)