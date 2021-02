Steve Jobs als Literaturstudent: Bewerbungsschreiben wird erneut versteigert

Ein altes handschriftliches Bewerbungsschreiben – mitsamt Unterschrift – von Apple-Gründer Steve Jobs kommt erneut unter den Hammer, jetzt offenbar in Folge einer Geschäftsauflösung. Im Jahr 2018 wurde das Dokument zuletzt versteigert und erzielte dabei einen Preis von 175.000 US-Dollar, wie der Auktionator mitteilte. Das einseitige Blatt sei in "sehr gutem Zustand" mit nur leichten Falten und Flecken sowie einem alten Klarsichtklebestreifen am oberen Rand.

Steve Jobs mit 18

Das nun in einer Online-Aktion gehandelte Bewerbungssschreiben von Jobs war zuvor bereits 2018 versteigert worden, damals umfasste die Auktion zusätzlich ein von Jobs unterschriebenes Mac-OS-X-Handbuch sowie ein ebenfalls von ihm unterschriebener Zeitungsausschnitt zur Einführung des iPhone 3G.

Das Bewerbungsschreiben füllte Steve Jobs 1973 mit 18 aus – drei Jahre vor der Gründung von Apple.

Das Bewerbungsschreiben füllte Steve Jobs als 18-jähriger Englisch- und Literatur-Student aus – im Jahr 1973. Das Dokument zeigt das frühe Interesse des späteren Apple-Gründers an der zu diesem Zeitpunkt noch sehr jungen Technikbranche, unter Fähigkeiten kreuzte er sowohl "Computer" als auch "Taschenrechner" an und ergänzte handschriftlich die Zusätze "Design" und "Tech". Jobs interessierte sich für eine Stelle als "Elektrotechniker" oder "Design-Ingenieur", Zugriff auf ein Transportmittel sei dafür "möglich, aber nicht wahrscheinlich", wird in der Bewerbung ausgeführt.

Schneller Abbruch des Studiums

Jobs war zum Zeitpunkt der Bewerbung wohl noch am Reed College in Portland im US-Bundesstaat Oregon eingeschrieben, das auch als Anschrift auf dem Schreiben vermerkt ist. Die Bewerbung wurde vermutlich geschrieben, kurz bevor Jobs sein Studium nach dem ersten Semester abbrach.

Im Anschluss besuchte er einzelne Kurse an dem College unter anderem zu Kalligraphie. Er habe nie geglaubt, dass er das dabei Gelernte jemals praktisch einsetzen könnte, so Jobs auf einer berühmten Abschlussrede vor Studenten der Universität Stanford im Jahr 2005, doch bei der Entwicklung des ersten Macintosh sei ihm das alles wieder eingefallen – Typographie spielte eine entsprechend wichtige Rolle.

