Stickstoffoxide: "Diesel-Misere" bessert sich nach zehn Jahren langsam

2019 überschritten noch 25 Städte den europäischen Stickstoffoxid-Grenzwert von 54 beziehungsweise 41 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft (µg/m³). 2020 werden es nach der vorläufigen Auswertung der Daten der Länder und des Umweltbundesamtes (UBA) von bislang rund 400 Messstationen deutlich weniger als zehn sein. München und Hamburg liegen demnach auf jeden Fall erneut über dem 1999 beschlossenen EU-Limit, den Deutschland zum Schutz der menschlichen Gesundheit schon seit 2010 einhalten müsste.

Das UBA rechtet zudem mit Überschreitungen in weiteren Großstädten wie Stuttgart, was aber noch durch eine Laboranalyse bestätigt werden muss. Die Messstelle am dortigen Neckartor, wo einst eine der dreckigsten Kreuzungen der Republik vermutet wurde, ist zumindest nicht mehr auf der Liste mit den Umweltsündern. Fest steht, dass Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen, Heilbronn, Kiel, Köln, Mainz, Mannheim, Oberhausen, Reutlingen, Wiesbaden und Wuppertal die Grenzwerte inzwischen einhalten.

Fortschritte kämen deutlich zu spät

Für Städte wie Berlin, Frankfurt und Düsseldorf läuft die Auswertung noch. Die finalen Ergebnisse werden im Mai erwartet. UBA-Präsident Dirk Messner zeigte sich erfreut, "dass sich die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt". Die Fortschritte kämen aber deutlich zu spät. Als "Hauptgrund für die rund zehnjährige Misere" machte der Politologe aus, "dass neu zugelassene Dieselautos erst seit kurzer Zeit die Grenzwerte auch auf der Straße einhalten".

Hauptquelle der Stickstoffoxide sind laut dem UBA der Straßenverkehr und dabei vor allem Diesel-Pkw. Nur moderne Ausführungen mit den Abgasnormen Euro 6d-Temp und Euro 6d emittieren nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch auf der Straße deutlich weniger dieser Schadstoffe, die zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können.

Modellrechnungen zeigten, dass Software-Updates und Flottenerneuerung im vorigen Jahr die Emissionen um rund drei µg/m³ gedrückt hätten, erklärte die Behörde. Davon seien rund zwei Drittel auf die neuen, deutlich saubereren Fahrzeuge zurückzuführen, ein Drittel auf die überarbeiteten Programme. Messner gibt zu bedenken: "Hätten alle Fahrzeuge auf deutschen Straßen die Abgas-Grenzwertvorgaben auch im Realbetrieb eingehalten, hätte es 2020 gar keine Überschreitungen mehr gegeben." Es sei bedauerlich, "dass sich Software-Updates so hingezogen haben und es kaum Hardware-Nachrüstungen gab".

Die mittleren NO2-Konzentrationen sanken an verkehrsnahen Messstationen im Schnitt um ein weiteres µg durch lokale Maßnahmen wie Tempolimits und Fahrverbote, den Einsatz schadstoffärmerer Busse sowie meteorologische Einflüsse, die die Ausbreitung von Luftschadstoffen begünstigen oder verschlechtern, berichtet das UBA. In "geringem Umfang" hätten dazu auch Maßnahmen im Kampf gegen Corona-Pandemie beigetragen. Die in Städten gemessenen NO2-Konzentrationen sanken demnach im Zeitraum des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 im Mittel um 20 bis 30 Prozent.

Corona-Einfluss gering auf Jahresmittelwert

Meteorologische Einflüsse sind bei diesen Analysen herausgerechnet worden. Abhängig vom jeweiligen Verkehrsrückgang und vom Wetter fiel die Abnahme regional und lokal insgesamt sehr unterschiedlich aus. Da sich das Corona-bedingte Minus beim Verkehr vor allem auf einen Zeitraum von vier Wochen im März und April beschränkt habe, sei der Einfluss auf die NO2-Jahresmittelwerte gering, schätzt das UBA. Es handle sich voraussichtlich um etwa ein µg/m³ Luft.

Kritik übte Messner an Gemeinden, die für bessere Luft auf Filteranlagen setzen oder Fahrspuren direkt vor den Messstationen sperren. Solche Maßnahmen reduzierten zwar die Konzentrationen unmittelbar vor Ort, trügen aber nicht flächendeckend zu einer guten Luftqualität bei.

Umweltministerin zuversichtlich

Weiterer Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen forderte der UBA-Chef, um das Gesundheitsrisiko durch Feinstaub weiter zu verringern. 2020 war zwar in diesem Bereich das am geringsten belastete Jahr seit Start der Messungen Ende der 1990er. Die Feinstaubgrenzwerte für PM10 und PM2,5 wurden so deutschlandweit eingehalten. Sie sind jedoch 20 Jahre alt und müssen dem UBA zufolge an die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angepasst werden. Deren Empfehlungen seien an etwa vier Prozent der Messstellen im vorigen Jahr überschritten worden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zeigte sich zuversichtlich, mit dem nationalen Luftreinhalteprogramm bis 2030 die Luftqualität weiter verbessern zu können.

(axk)