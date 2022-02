Stilles Airtag: Anbieter verkaufen Apple-Tracker mit deaktiviertem Lautsprecher

"Silent AirTag": AirTags mit entferntem oder deaktiviertem Lautsprecher werden inzwischen auf Verkaufsplattformen wie eBay und Etsy gehandelt und so einem breiteren Publikum angeboten. Der Lautsprecher sei professionell und ohne Beschädigung des AirTag entfernt worden, heißt es in den Angeboten. Der Tracker befinde sich im "Stealth-Modus" und könne kein Geräusch mehr machen, funktioniere ansonsten aber uneingeschränkt zur Ortung.

Die kleinen Bluetooth-Tracker können dadurch nicht mehr per Tonsignal warnen, wenn sie länger vom iPhone des Besitzers entfernt sind. Eine Kernfunktion von Apples Anti-Stalking-Vorkehrungen ist so ausgehebelt. Die Anbieter bewerben die stummen AirTags damit, dass diese so etwa Diebe nicht mehr auf sich aufmerksam machen – oder nicht länger piepsen, wenn sie im Auto des Partners liegen.

AirTag-Warnton frühestens nach 8 Stunden

Ein britischer Anbieter, der stumme AirTags für knapp 80 US-Dollar – mehr als das Doppelte des Normalpreises – auf Etsy verkaufte, hat sein Angebot entfernt. Er habe ursprünglich nur auf die Nachfrage nach einem solchen stummen AirTag reagiert und es sei einfach, den Lautsprecher zu modifizieren, erläuterte dieser gegenüber PCMag – er wolle nun aber kein Tool mehr anbieten, das sich zu bösartigen Zwecken verwenden lässt.

Ist ein AirTag vom iPhone des Besitzers länger getrennt, spielt es einen Ton ab, sobald es bewegt wird. Ursprünglich piepste der Tracker frühestens nach drei Tagen los, Apple besserte aber per Firmware-Update nach: Seitdem sollen AirTags schon nach rund 8 bis 24 Stunden ein Warnsignal abgeben. Seit dem Verkaufsstart monierten manche Nutzer, dass die Anti-Stalking-Funktionen AirTags zu einem schlechten Diebstahlschutz machen – entsprechend gibt es seit langem Anleitungen zur Deaktivierung des Lautsprechers.

Lesen Sie auch Stalking per Apple AirTag: Berichte über Missbrauch reißen nicht ab

Airtag-Lautsprecher lässt sich leicht deaktivieren

"An der richtigen Stelle angesetzt genügen ein Akkuschrauber und ein Bohrer, um in wenigen Minuten mit einem einzelnen Bohrloch die im AirTag verbaute Lautsprecherspule zu durchtrennen", schrieb die c't im vergangenen Juni. Furchtbar laut ist ein unmodifiziertes AirTag nicht, in unserem Test erschallte er mit 73 Dezibel Maximalpegel bei einem Meter Messabstand. Schon in einer Jackentasche ist der Ton deutlich gedämpft. iPhone-Nutzer werden ab iOS 14.5 durch das Betriebssystem automatisch vor fremden AirTags gewarnt, allerdings auch erst nach längerer Zeit oder dem Erreichen eines häufig besuchten Ortes. Auf Android-Geräten gibt es keine automatische Warnung, eine Apple-App ermöglicht die manuelle Suche nach den Trackern in der Umgebung.

(lbe)