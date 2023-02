Stimmungen in der Natur: Die Bilder der Woche (KW 07)

Gerade jetzt, wo die Tage wieder etwas länger werden, bilden sich am Morgen und gegen Abend teils beeindruckende Lichtstimmungen und Wolkenbilder. Der Himmel beginnt in allen Farben zu leuchten. Wenn man sich dann in der freien Natur befindet, hat man bereits alle Zutaten für ein gutes Naturfoto. Mit der richtigen Ausrichtung, Perspektive und Komposition entstehen bewegende Motive.

Die Bilder des Tages, die wir für diese Woche ausgesucht haben, vereinen alle oder zumindest viele dieser Komponenten. So etwa das Bild mit dem Titel Kopfweiden im Abendhimmel irgendwo in Richtung Ostsee. Fotograf Claus Labens hat die Allee in Mecklenburg gefunden und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Auch Galeriefotograf 'mannix' nutzte für das Bild vom Samstag eine besondere Inversionswetterlage, um eine verträumte Winterlandschaft auf seinen Sensor zu zaubern. Die feuchten Luftmassen überzogen bei Frost alle Bäume, Sträucher, Gräser und Zäune der Waldlandschaft mit Watte-weißem Eis.

Das Bild Walchensee von Andreas Schwager lebt von einem sich plötzlich verändernden Abendhimmel nach Sonnenuntergang. Warmes Licht spiegelt sich in der leicht gekräuselten Wasseroberfläche des Sees und sorgt für die romantische Stimmung der Aufnahme.

Weitere spannende Aufnahmen finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 7) (7 Bilder) Die Inversionswetterlage "Die Aufnahme entstand während einer alltäglichen Fahrt durch oder besser über den Vogelsberg im Osthessischen Bergland", berichtet Galeriefotograf 'mannix'. "Da ich als Freund der Landschaftsfotografie auch meteorologisch interessiert bin, hatte ich eine Vorahnung, was mich wegen der Inversionswetterlage auf der Fahrt erwarten könnte. Kaum aus den Niederungen an Höhenmetern gewonnen verwandelte sich das Landschaftsbild, das Licht veränderte sich und das Weiß erlangte die Dominanz; an der kleinen Waldeinfahrt erblickte ich diese Szene. Ich stieg kurz aus und fotografierte das vom Fahrbahnrand. In der Nachbearbeitung wurde der Bildschnitt geringfügig korrigiert und zur Unterstützung des Winterlooks, die Farbtemperatur in Richtung 5000 Kelvin gesenkt und die Belichtung etwas angehoben."

Canon EOS RP | 85 mm | ISO 160 | f/4.0 | 1/166 s

(Bild: m a n n i x)

(pen)