Störfall in finnischem Atomkraftwerk Olkiluoto führt zur Schnellabschaltung

Im finnischen Atomkraftwerk Olkiluoto hat es einen schwerwiegenden Störfall gegeben. Dieser habe zu einer automatischen Schnellabschaltung im Block 2 des AKW geführt, teilte die Strahlenschutzbehörde Säteilyturvakeskus (STUK) am Donnerstag mit. Die Störung sei möglicherweise von einem Fehler des Reaktorwasserreinigungssystems verursacht worden, hieß es am Abend von der Behörde. Die Situation sei stabil, die Anlage sicher.

"Das ist ein außergewöhnlicher Vorfall", hieß es von STUK. Strahlung sei aber nicht in die Umgebung ausgetreten, besonderer Schutz sei nicht notwendig, Jodtabletten müssten nicht eingenommen werden. Die Angestellten des Kraftwerks seien auch keiner Strahlung ausgesetzt gewesen. "Es besteht keine Gefahr für Mensch oder Umwelt." Ähnlich äußerte sich auch der Betreiber TVO.

Zwei Reaktoren

Die Behörde für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit werde die Situation weiterhin überwachen, sagte deren Generaldirektor Petteri Tiippana. Die Anlage werde erst wieder in Betrieb genommen, wenn die Sicherheit gewährleistet sei.

Olkiluoto ist eine Insel vor der Westküste Finnlands. Sie liegt rund 250 Kilometer nordwestlich von Helsinki. Dort sind seit 1979 zwei Siedewasserreaktoren in Betrieb, ein dritter soll übernächstes Jahr in Betrieb gehen. Am Bau des konventionellen Kraftwerksteils ist Siemens beteiligt.