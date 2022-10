Zugfunkstörung bei der DB in Norddeutschland – Verkehr läuft wieder an

Bei der Deutschen Bahn gibt es am Samstagmorgen eine massive Störung im Fernverkehr. Betroffen ist einer Meldung der Bahn zufolge der "Raum Norddeutschland". Die Bahn spricht in ihrer Meldung von einer technischen Störung des Zugfunks. Betroffen sei der "Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn", also vor allem ICE-, IC- und EC-Züge. Es komm "zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen".

Technische Störung bei der Bahn heute: Diese Verbindungen sind betroffen

Mit Blick auf die von der Zugfunkstörung betroffenen Strecken gab die Bahn am Morgen zunächst Folgendes bekannt:

Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW

Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.

IC-Züge von/nach Berlin Richtung Amsterdam fallen komplett aus.

IC-Züge von/nach Kopenhagen bzw. Aarhus enden/beginnen in Padborg.

Zugausfälle und Verspätungen am Stuttgarter Hauptbahnhof. (Bild: dpa, Lino Mirgeler/dpa)

Zugausfälle bei der Bahn in Norddeutschland: Alternativen für Reisende

Am Samstagmorgen gab die Bahn zunächst nur für Reisende, die zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen der Hauptstadt und Baden-Württemberg bzw. der Schweiz unterwegs sein wollen, eine Alternative bekannt: Fahrten über Frankfurt am Main respektive Erfurt. Die aktuelle Entwicklung der technischen Störung in Norddeutschland bildet die Bahn hier ab. Aktuelle Reiseverbindungen können in der Reiseauskunft der Bahn eingesehen werden.

Auch Metronom-Züge fallen offenbar aus

Die Probleme auf norddeutschen Strecken betreffen offenbar nicht nur den Fernverkehr, sondern auch den Regionalverkehr. Das geht aus einem Tweet der Metronom Eisenbahngesellschaft hervor, die mit ihren Zügen die Strecken von Hamburg nach Bremen und von Hamburg nach Uelzen bzw. von Uelzen über Hannover bis Göttingen betreibt. "Aufgrund einer technischen Störung am GSM-R (Zugfunk) auf allen Strecken ist in Raum Norddeutschland derzeit kein Zugverkehr im Bahnverkehr möglich." In einem Service-Tweet schreibt das Unternehmen weiter, dass alle Verbindungen "bis auf Weiteres ausfallen".

Ausfall des digitalen Zugfunks

Das GSM-R-Netz – auch GSM-Rail oder digitaler Zugfunk – ist ein speziell an die Bedürfnisse des Schienenverkehrs angepasstes Funknetz, über das sich unter anderem Lokführer und Fahrdienstleitungen miteinander verständigen. Bei der Unterbrechung des Zugverkehrs bei einem Ausfall des Bahnfunknetzes handelt es sich üblicherweise um eine Sicherheitsmaßnahme, die Lokführer sind selbst dann noch über das öffentliche Mobilfunknetz erreichbar.

Aktuell ist davon auszugehen, dass es sich bei der GSM-R-Störung um einen technischen Defekt handelt. Allerdings warnten Hacker bei der Einführung des digitalen Zugfunks vor möglichen Sicherheitsrisiken und auch die europäische IT-Sicherheitsbehörde Enisa stellte dem Bahnsektor im Jahr 2020 ein mangelndes Bewusstsein für Cybersicherheit aus.

(tkn)