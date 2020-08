Storage-Know-how im Herbst: Security & Backup, Trends & Lösungen, Ceph

Coronabedingt findet die storage2day, die Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement, 2020 in Form mehrerer Online-Veranstaltungen mit eigenen Themenschwerpunkten statt. Wie 2019 erwarten Sie spannende Vorträge von renommierten Storage-Experten.

Den Anfang macht der Storage Security and Backup Day am 23.September. Hier geht es unter anderem darum, wie sich die Storage-Infrastruktur gegen Angriffe durch Emotet & Co. absichern lässt, wie eine solide Disaster-Recovery-Strategie aussieht und wie man komplexe Umgebungen vollständig backupt. Karl Fröhlich, Chefredakteur und Herausgeber von speicherguide.de, klärt im Gespräch mit einem Fachanwalt für IT-Recht, was heutzutage "Stand der Technik" in Sachen Datensicherheit und Datenschutz ist.

Der 7. Oktober steht ganz im Zeichen von Storage-Trends und -Lösungen. Kurt Gerecke, seit 40 Jahren im Storage-Business, gibt in seiner Keynote einen Überblick über die aktuellen technischen Trends. Zudem präsentieren Hersteller und Anbieter aus dem Storage-Bereich, was bei ihnen in Arbeit ist. Die Teilnahme an diesem Tag ist kostenlos.

Der Ceph Day am 12. November gibt in Praxisberichten Einblicke in unterschiedliche Einsatzfelder der Open-Source-Software für verteilten Storage – vom Fileserver über einen hochverfügbaren Virtualisierungscluster bis zu Containern. Weitere Themen sind Sicherheit und Automatisierung.

Dazu kommen zwei eintägige Workshops: Am 10. November gibt Martin Gerhard Loschwitz, Cloud Platform Architect bei Drei Austria, eine Einführung in Ceph. Am 17.November erklärt Michel Raabe von B1 Systems, wie man mit ROOK Ceph-Storage in eine Kubernetes-Infrastruktur einbindet.

(odi)