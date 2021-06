Storage-Server: Lenovo stellt neue Systeme der Mittelklasse vor

Lenovo erweitert seine Speichersystemreihe ThinkSystem mit drei neuen Modellen des DM5100F All Flash Storage Arrays (AFA). Dabei handelt es sich um abgespeckte, reine Storage Area Network (SAN), Versionen des im Dezember 2020 vorgestellten Oberklasse-Unified-Storage-System DM51000F Premium SW, das zusätzlich als Network Attached Storage (NAS) dienen kann. Die neuen Modelle sieht Lenovo vor allem für KMUs vor.

Das ThinkSystem DM5100F SAN setzt auf reine Blockspeicher-Konnektivität. Im Vergleich zu Lenovos DE-Storage-Serie biete das neue Modell jedoch eine erweiterte Datenverwaltung, Datenreduzierung und eine native Cloud-Integration, wie die Datenblätter der neuen Produkte verraten.

Das DM5100F SAN Premium SW bietet zusätzlich anwendungskonsistente Backups, Wiederherstellungen zur vereinfachten Anwendungsverwaltung, ein transparentes Failover und Daten-Deduplikation. Lenovo bewirbt das System als kostengünstigeres "Block Storage only"-Pendant zur Unified-Variante aus dem Dezember 2020. Die bietet neben Block- auch File und Object Storage. Gleiches gilt für die ebenfalls neu vorgestellte DM5100F Fundaments SW. Sie verfügt aber über weniger Datenmanagement-Funktionen als das Premium-Modell.

Upgrades jederzeit möglich

Als besonderes Feature hebt Lenovo die Upgrade-Optionen der neuen Modelle hervor: Sollte das Unternehmen wachsen und so leistungsfähigere Speichersysteme benötigen, könnten "sowohl die DM5100F SAN Premium SW als auch die DM5100F SAN Fundaments SW einfach auf Unified Systeme upgegradet werden". Die Systeme müssten dafür nicht getauscht werden – offenbar basieren die drei Systeme also auf der gleichen Hardware und unterscheiden sich primär in Sachen Software.

Die Produkte der DM5100F-Reihe sind reine All-Flash-Speichersysteme und sollen den Anwendern die Migration auf vollständigen Flash-Speicher ermöglichen. Wie auch das Premium-Modell laufen die drei neuen Systeme über die Datenverwaltungssoftware ONTAP von NetApp. Zudem lassen sie sich mit dem Cloud-basierten Lenovo ThinkSystem Intelligent Monitoring 2.0 über ein Dashboard kontrollieren, steuern und verwalten.

(jvo)