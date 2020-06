Stoßzeiten und Barrierefreiheit: Google Maps bekommt neue Funktionen

Google Maps für Android und iOS zeigt Stoßzeiten für Busse und Bahnen präsenter an. Damit soll es Menschen besonders in Zeiten von Covid-19 erleichtert werden, Menschenansammlungen zu vermeiden und den Mindestabstand zu wahren. Die Informationen für die Voraussagen stammen von Nutzer:innen, die in der Vergangenheit volle Transportmittel und Haltestellen gemeldet haben und können weiterhin ergänzt werden. Unter dem Bereich "Route" tauchen in den Details zu einer Verbindung die Erfahrungen sowie die Option des Meldens auf.

Schon bei der Suche nach einer Haltestelle sagt Google künftig, wie viele Menschen aktuell und zu bestimmten Zeiten im Durchschnitt dort warten. Die Funktion soll in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen und basiert auf aggregierten und anonymisierten Daten von Nutzer:innen, die den Standortverlauf aktiviert haben.

Zudem sind laut des Google Blogbeitrags nun auch Informationen zur Barrierefreiheit direkt in Google Maps zu finden. Sie sollen noch weiter ausgebaut werden, indem konkret beschrieben wird, ob etwa Eingänge barrierefrei sind. Die Einführung hatte Google bereits im Februar zum 15. Geburtstag von Google Maps angekündigt und dabei darum gebeten, dass Menschen ihre Erfahrungen teilen.

(emw)