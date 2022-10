"Strange New Worlds": "Star Trek"-Serie ab 8. Dezember bei Sky

Die "Star Trek"-Serie "Strange New Worlds" ist ab dem 8. Dezember bei Paramount+ und Sky verfügbar. Der Streamingdienst aus den USA wird in Deutschland als einzelnes Produkt im Abo angeboten, seine Inhalte stehen aber auch Abonnentinnen und Abonnenten von Sky Cinema zur Verfügung.

In Deutschland kostet Paramount+ 8 Euro monatlich, bei Sky gibt es die Inhalte ohne Aufpreis zu sehen. Den Deutschlandstart von Paramount+ hatte Paramount bereits im Sommer für den Dezember angekündigt. Neu ist nun der genaue Starttermin am 8. Dezember, ein Donnerstag. Auch in Österreich ist der Streamingdienst ab diesem Tag verfügbar.

Zu den wichtigsten Inhalten von Paramount+ gehört die "Star Trek"-Serie "Strange New Worlds" mit Schauspieler Anson Mount als Captain Pike. In den USA wurde die erste Folge von "Strange New Worlds" bereits im Mai veröffentlicht, in Deutschland erscheinen zum 8. Dezember zunächst zwei Folgen. Jede folgende Woche sind bei Sky dann zwei weitere Folgen verfügbar, insgesamt gibt es zehn Folgen.

Auch eine Serie um die Videospielreihe "Halo" gehört zum Portfolio des US-Streamingdienstes. Zu den Blockbuster-Filmen im Paramount-Angebot gehört "Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise.

Produktionen für Deutschland

Neben dem internationalen Portfolio an Filmen und Serien sollen auch Inhalte speziell für den deutschen Sprachraum produziert werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Für den deutschsprachigen Raum produziert ViacomCBS unter anderem den Cyber-Thriller "A Thin Line", in dem sich die Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf) mit ihren Hacker-Fähigkeiten Umweltverbrechen aufdecken. Serienschöpfer sind Jakob und Jonas Weydemann (Systemsprenger)

Hinter Paramount+ steckt der traditionell als ViacomCBS bekannte Medienkonzern, der seine Namensänderung zu Paramount im Februar angekündigt hatte. ViacomCBS wiederum war durch die Fusion von CBS und Viacom im Jahr 2019 entstanden.

(dahe)